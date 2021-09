Rico Pavés aboga por “consolidar la nueva situación de normalidad”

Tras el comunicado en la jornada de ayer de los obispos de la Provincia Eclesiástica de Sevilla a la que pertenece Jerez, el prelado de Asidonia-Jerez, monseñor José Rico Pavés, ha querido manifestar a este medio su alegría por la “situación que ya vivíamos de manera puntual en algunas partes de la diócesis de Jerez y de Córdoba y que ahora se pueda extender a todas las diócesis y partes de la Provincia Eclesiástica”. Un hecho que se reconoce que tiene su origen en la Diócesis de Jerez y que ha podido significar una prueba o botón de muestra de que es posible, en el momento por el que atraviesa la pandemia, compatibilizar el culto externo con la salvaguarda de las directrices que marquen las autoridades sanitarias.

Por otro lado, Rico Pavés, también ha querido declarar que “debemos seguir siendo cautos y prudentes, caminando siempre de la mano de las autoridades sanitarias y de las distintas administraciones que deben regular las actividades en los espacios públicos”. Además, el obispo ha querido dejar un mensaje de esperanza en estos momentos tan complicados y aprovechar para mostrar su confianza en que “esta situación se consolide y el comportamiento responsable de los fieles permita avanzar hacia la normalidad plena deseada”.

Noticia de gran calado

El comunicado ofrecido ayer por los obispos de Sevilla, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Canarias, Córdoba, Huelva y Tenerife ha tenido una importante repercusión, ya no solo en el mundo cofrade de Andalucía, sino también en la sociedad en general. El retorno a la normalidad del culto externo ofrece una gran puerta a las hermandades y cofradías que durante más de un año y medio se han mantenido sin procesiones en algunos puntos de la geografía andaluza. Se trata de un visto bueno por parte de los prelados andaluces que se vislumbra como un importante paso a la normalidad total siempre y cuando la evolución de la pandemia siga ofreciendo datos para la esperanza. Una normalidad que se podría plasmar en una Semana Santa con procesiones el próximo año 2022. No obstante, los prelados de una parte de Andalucía han querido manifestar a los fieles “que sigan atendiendo las disposiciones y recomendaciones que emanan de las autoridades competentes, un presupuesto que ha resultado fundamental para poder afrontar el regreso a la normalidad en el culto”. Por lo tanto, serán los ayuntamientos en primera instancia los que darán el visto bueno a cada procesión que se organice.

Punta de lanza

Las diócesis de Jerez y Córdoba han sido dos puntas de lanzas que, en cierta forma, han propiciado esta apertura de cara a la normalidad. Desde Asidonia-Jerez se ha facilitado el culto público en las calles a prácticamente todas las hermandades que lo han solicitado y Jerez en concreto ha podido vivir distintas procesiones como los traslados en la hermandad de la Candelaria, las procesiones de María Auxiliadora o la primera con un paso en las calles como fue la procesión de la Virgen del Carmen.