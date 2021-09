Las cofradías reciben el comunicado como “un paso más hacia la Semana Santa”

Las hermandades y cofradías de la ciudad han recibido con gran alegría la decisión de los obispos de sur de recuperar el culto en las calles encomendando a los fieles a seguir “atendiendo las disposiciones y recomendaciones que emanan de las autoridades competentes”. Una situación que nos lleva al mes de marzo de 2020 cuando se llevaban a cabo las primeras medidas sanitarias ante la llegada de la pandemia y la posterior declaración del estado de alarma. A partir de ahí, todo el culto divino, tanto fuera como dentro de las iglesias, ha ido adaptándose a las medidas que se desprendían desde la autoridades. Esta declaración de los obispos del sur viene a poner el fin a todo un proceso que ha dejado muy tocadas a las hermandades al tener como fundamento el culto público y favorecer la religiosidad natural.

José Manuel García Cordero, presidente del consejo de la Unión de Hermandades, resalta que “es una noticia alentadora y como representante de las cofradías jerezanas sentimos la alegría por esta puesta en marcha a la normalidad”. También afirma el presidente que “hay que tener prudencia y tranquilidad, respetando a las autoridades sanitarias. Esto no ha terminado”. Y añade que “Jerez ha sido la punta de lanza en toda esta situación. Hemos intentando luchar sin desobedecer las normas pero sin perder nuestra identidad”. Y aprovecha para agradecer “tanto al Obispado como al Ayuntamiento por estar siempre cerca de nuestras hermandades. Un apoyo que ha sido muy necesario. A partir de ahora, toca trabajar por y para las cofradías con más ilusión que nunca. Pero sin perder la prudencia y el respeto a este virus que tanto daño ha hecho”.

Todo parece indicar que se ve luz al final de este largo túnel de la pandemia. O al menos así se desprende de muchos cofrades que han dejado su voluntad de recuperar la normalidad en las redes sociales en las últimas horas. También los máximos responsables de las cofradías ven algo más que una luz tras un tiempo de dificultades y trabas para llevar a cabo su misión pastoral y, sobre todo, para poder equilibrar las tesorerías que están llevando a algunas corporaciones a tener verdaderos problemas para autofinanciarse.

Reacciones

Es un peldaño menos para poder llegar a una Semana Santa sin apenas restricciones tras dos largos años de suspensiones. Enrique Espinosa de la Calle, hermano mayor de la hermandad de la Piedad, así lo observa: “Es una alegría poder dar este paso tan importante hacia la Semana Santa de siempre. En definitiva volver a vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo desde ese evangelio que son las procesiones y que es el que leen muchas personas, según decía nuestro obispo”.

Jesús Huerta Gómez es el hermano mayor de la Salud de San Rafael. Si las hermandades históricas están pasando un complicado capítulo económico, las nuevas hermandades que emergen en barrios como el de Federico Mayo no lo es menos. Para Huerta, “es el día esperado por todos. La vida sigue sus pasos para ir recuperando la normalidad y los cofrades no íbamos a ser menos. Ojalá que todo vuelva a total normalidad. Es una gran alegría para todos, cofrades o no. Y sobre todo que volvamos a tener al Señor en las calles”.

El hermano mayor de la hermandad del Amor, Juan Luis León, apunta que “era necesaria esa coordinación por parte de todos los obispos que quizá hemos echado de menos pero que al final se ha plasmado en este acuerdo de los obispos del sur”. Añade Juan Luis León que “quizá la procesión llevada a cabo en Arcos el pasado sábado ha servido para que se viera que es posible definitivamente una procesión tal y como siempre la hemos concebido. Con costaleros y con música”. La hermandad del Amor se encuentra en este tiempo inmersa en un gran proyecto de casa de hermandad que, con la vuelta a la normalidad, volverá a dar un impulso a las reformas necesarias de un solar que adquirieron en plena pandemia.

También Manuel Muñoz Natera, hermano mayor de la Sagrada Cena, es optimista y esperaba esta noticia como agua de mayo. Para Natera, “es una gran alegría, el decreto de los obispos del sur, donde por fin se abre para todos el poder realizar la celebración del culto externo. Hemos pasado casi dos años en blanco y ahora es el momento, sin perderle la cara al virus, y con las medidas sanitarias, de volver a la normalidad”.

La procesión de la Merced

La procesión más inminente es la de Nuestra Señora de la Merced Coronada. Esta nueva situación podría cambiar el marco en el que ya se estaba trabajando de cara la procesión de la Patrona de Jerez el próximo día 24 de septiembre. Había trascendido que las andas de la Santísima Virgen este año iban a ir a ruedas y que se iba a dar un giro al recorrido de la procesión buscando zonas más abiertas. Felipe Ortuno, comendador de la comunidad mercedaria de Jerez, afirma al respecto que “en principio todo sigue tal y como lo habíamos planteado para este año. Todo está preparado para que la Virgen salga a ruedas y no podemos estar cambiando porque sería un descalabro”. Sin embargo, el cambio podría venir con la música. El padre Felipe comenta que “sí que estamos viendo la posibilidad de que nos acompañen las bandas de música. La agrupación de San Juan que va abriendo y ojalá que la Banda Municipal de Música de Jerez. Por lo demás, las medidas cautelares sanitarias son las que se disponen actualmente. El hecho de que la Iglesia de permiso no modifican las sanitarias y las del Ayuntamiento. De momento saldremos con las ruedas porque no cabe otra posibilidad. Este año será así y a merced de que todo se normalice”, subraya el religioso mercedario.