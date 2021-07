La Virgen del Carmen saldrá sin costaleros y en la custodia del Corpus

Una de las noticias más esperanzadoras que los cofrades han podido recibir en el último año y medio es la de la salida de la Virgen del Carmen Coronada a las calles de Jerez el próximo día 16 de julio. Así lo hacía saber la junta de gobierno de la hermandad del Carmen tras recibir el beneplácito del Ayuntamiento y el visto bueno del Obispado.

El padre Alejandro Peñalta, actual hermano mayor de la corporación carmelitana, comenta a este medio que habrá procesión “si no hay un empeoramiento de la situación pandémica”. No obstante, tendría que empeorar mucho la incidencia para que las autoridades sanitarias tuvieran que tomar una nueva resolución negativa en este caso para que la Santísima Virgen se tuviera que quedar en su basílica. “Es necesario y el pueblo necesita este encuentro con Nuestra Madre. Así que desde la hermandad estamos poniendo todo nuestro empeño para poder hacer realidad este encuentro en la Virgen y sus hijos”, comentaba el también prior del convento carmelitano. La procesión se organizará contemplando todas las medidas sanitarias establecidas.

La hora de la salida será a las 20.30 horas del día 16. Desde el día 7 y hasta el 15, se celebrará en la basílica la tradicional novena. Este último día, como es tradicional, tendrá lugar la Salve a las doce de la noche para entrar en las festividad del Carmen.

Sin costaleros

Una de las peculiaridades de este año está en que las andas donde irá la Santísima Virgen no llevarán costaleros con el fin de evitar posibles contagios. “Hace treinta años que la Virgen va con costaleros. Hay muchos jerezanos que todavía recuerdan cuando iba sobre ruedas. Por tanto, no será una imagen inédita ni desconocida”, comenta el padre Alejandro. El paso será el de la custodia del Corpus Christi de la Catedral y se intentará que no haya muchas diferencias estéticas con la imagen tradicional de la Virgen en la calle.

El recorrido de la procesión será el de siempre. Destacar, como otra novedade importante, que el fervorín tendrá lugar este año en la plaza de la Asunción y no en la plaza del Carmen para evitar aglomeraciones en la recoleta plaza donde está la fachada basilical.

Tejera

Otro de los revulsivos que va a tener esta procesión será el acompañamiento musical que, como es tradicional, estará protagonizado por la Banda del Maestro Tejera. La formación lleva ya varias jornadas ensayando y preparando un repertorio para este día. Desde el año 2019 la formación musical sevillana no salía a las calles a acompañar una procesión. “Concretamente fue el día 6 de diciembre que tocamos en Sevilla tras la Limpia y Pura del Postigo y el día 8 de diciembre que acompañamos en Huelva a la Virgen de la Inmaculada”, asegura José Manuel Tristán, director de la banda del Maestro Tejera.

Aunque el simple hecho de que Tejera esté en Jerez es ya un acicate para muchos cofrades y amantes de la música, este año lo relevante radica en que la formación no ha salido desde hace más de un año y medio a la calles. Un detalle que se convierte en una excelente noticia. Será un repertorio muy clásico, como es habitual en esta procesión, y muy jerezano con la interpretación de marchas de don Germán Álvarez-Beigbeder como ‘Reina del Carmelo’. “Nos falta mucha música que tocar que hemos perdido en estos meses y tenemos mucha música guardada que estamos deseando expresar”, reflexionaba José Manuel Tristán como conclusión final.