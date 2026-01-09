Bendición de la nueva dolorosa de Bondad y procesión del Niño Jesús del Carmen, la agenda cofrade del fin de semana

Entre los actos más destacados de este fin de semana de la agenda cofrade de Jerez se encuentra la bendición de María Santísima Salud de los Enfermos, la nueva dolorosa de la Hermandad de Bondad y Misericordia, que se celebrará este sábado. Además, la Hermandad del Carmen celebrará la tradicional procesión del Niño Jesús y la Hermandad de Santa Marta celebrará un importante cabildo de elecciones llamado a normalizar la vida interna de la corporación.

Bendición de María Santísima de Salud de los Enfermos

Este sábado será bendecida la nueva dolorosa de la Hermandad de Bondad y Misericordia, María Santísima Salud de los Enfermos y Reina de Todos los Santos. El oficio religioso, que se celebrará en el Santuario de San Juan Grande, será presidido por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, y comenzará a las 12 de la mañana.

Ya por la tarde, está prevista su salida procesional desde el Santuario de San Grande para su llegada a la Parroquia de San Juan de Dios, sede canónica de la cofradía. El itinerario será el siguiente:

Hospital de San Juan Grande, avenida de San Juan Bosco, Tablao, avenida del Mosto, José María Uceda Aguilar, avenida de San Juan Bosco, avenida del Amontillado, plaza de la Constitución, Parroquia Santa Ana, avenida del Amontillado, Oloroso, avenida del Mosto, avenida de la Soleá, Farruca, avenida del Amontillado, Viticultor, Catavino, Alván, Cartagenera, avenida del Mosto, Toneleros, Granadina y Parque Salud Pérez Leytón (recogida en la casa de hermandad).

La talla llevará acompañamiento musical, concretamente el de la Banda de Música Agripino Lozano, de San Fernando.

Finalmente, el domingo, en horario de doce de la mañana a ocho de la tarde, la nueva dolorosa estará en besamanos durante toda la jornada.

Procesión del Niño Jesús del Carmen

La Hermandad del Carmen organiza un año más la procesión del Niño Jesús. El cortejo partirá de la basílica carmelita a las doce y cuarto de la mañana y realizará el siguiente itinerario: Plaza del Carmen, Carmen, Sedería, Chapinería, Plaza de la Asunción, Angostillo, consistorio, Plaza del Arenal, Lancería, Algarve, Conde Cañete del Pinar, Plaza Plateros, Sedería, Carmen y Plaza del Carmen. Está previsto que se recoja en torno a la una y media de la tarde. El acompañamiento musical irá a cargo de la Agrupación Amigos de la Música.

Elecciones en Santa Marta

Los hermanos de Santa Marta están convocados este viernes a un cabildo de elecciones para elegir a su nueva junta de gobierno. El único candidato que se ha presentado es Manuel Valle Serrano.

Tríptico Mariológico de Coronación

La Hermandad de la Coronación de Espinas inicia este sábado su Tríptico Mariológico, el ciclo dedicado dedicado a María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción donde se aborda la figura y devoción a la Virgen María. La primera de las charlas correrá a cargo de José María Cobos Valverde, hermano de la Viga, Borriquita y del Rocío. Dará una ponencia que lleva por título 'María y su ejemplo para juventud'. La cita es a las nueve de la noche en la Capilla de los Desamparados. Las siguientes citas serán los días 17 y 31 de enero.

Mientras para el día 17, a la misma hora, está prevista la charla del pregonero de la pasada Semana Santa, David Puerto Román, que lleva por título 'Vivencias en la Albarizuela'. Y, finalmente, el día 31 le tocará el turno a Manuel Martín Fajardo, hermano de San Roque y de la Macarena de Sevilla, que ofrecerá una charl aque lleva por título 'El camino de María'.

En este edición, el Tríptico Mariológico que cada año organiza la corporación del Domingo de Ramos alcanza su cuadragésimo séptima edición.

Charla sobre la Cuaresma en la Viga

La Hermandad de la Viga continúa este viernes con su ciclo de formación Vía Christi. En esta ocasión, se ha previsto una ponencia que correrá a cargo del vicario episcopal de evangelización de la Diócesis de Jerez, Luis Piñero, que llevará por título 'Pórtico de entrada a la Cuaresma. 40 días de búsqueda'. La cita es a las ocho y cuarto de la tarde en el Salón Juan Pablo II de la sede del Obispado de Jerez.

Charla de formación en la Yedra

La Hermandad de la Yedra celebra una nueva charla de su ciclo de formación de este ejercicio. En esta ocasión la charla irá por cuenta de Silvia Pérez González, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Pablo de Olavide y que lleva por título 'Las cofradías y hermandades de Jerez a finales de la Edad Media: gobierno, caridad y procesión de disciplina'. Será este sábado a patri de las once de la mañana en la casa de hermandad de la corporación de la Madrugada.

Tertulia de costaleros en la Salvación

La Hermandad de la Salvación celebra este sábado la segunda edición de las Tertulias Elegantes. En esta ocasión, la mesa redonda lleva por título 'Los cambios: coreografía o sentimiento'. Moderada por Jaime Racero intervendrán Emilio Ruiz, Francisco Javier Morrondo, José Luis Cuenda y David Cabral. La cita es a las doce de la mañana en los salones parroquiales del Perpetuo Socorro.