Veneraciones, pasacalles y exaltaciones: la agenda cofrade del sábado 28 de febrero en Jerez

Seis hermandades celebran a lo largo de la jornada de este sábado, Día de Andalucía, los últimos días de quinarios o triduos que han estado desarrollando durante esta semana y que concluirán mañana con la celebración de la función principal de instituto.

Además, varias cofradías abren este sábado los besapiés o besamanos de sus imágenes. El Cristo celebrará la Evocación de las Siete Palabras y la Agrupación Musical San Juan celebrará un pasacalles por el centro de la ciudad.

Cultos cuaresmales

Hermandad de la Exaltación : Quinto día de quinario. En la Parroquia de las Viñas a partir de las ocho de la tarde.

: Quinto día de quinario. En la Parroquia de las Viñas a partir de las ocho de la tarde. Hermandad del Santo Crucifijo : Quinto día de quinario. En la Parroquia de San Miguel a partir de las ocho de la tarde.

: Quinto día de quinario. En la Parroquia de San Miguel a partir de las ocho de la tarde. Hermandad de Pasión : Tercer día de triduo. En la Iglesia de Santa Ángela de la Cruz a partir de las ocho de la tarde.

: Tercer día de triduo. En la Iglesia de Santa Ángela de la Cruz a partir de las ocho de la tarde. Hermandad de la Salvación : Quinto día de quinario. La eucaristía comienza a las ocho de la tarde en la Parroquia del Perpetuo Socorro.

: Quinto día de quinario. La eucaristía comienza a las ocho de la tarde en la Parroquia del Perpetuo Socorro. Hermandad del Soberano Poder : Tercer día de triduo. En la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia a partir de las nueve de la noche.

: Tercer día de triduo. En la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia a partir de las nueve de la noche. Hermandad de la Yedra: Quinto día de quinario. En la Parroquia de Madre de Dios a partir de las ocho y media de la tarde.

Besapiés y besamanos

Hermandad de la Borriquita : Primer día del besapiés de Cristo Rey. La apertura es a las doce de la mañana. En la Escuela de San José.

: Primer día del besapiés de Cristo Rey. La apertura es a las doce de la mañana. En la Escuela de San José. Hermandad de Loreto : Primer día del besamanos a Nuestra Señora de Loreto. La apertura es a las siete de la tarde. En la Parroquia de San Pedro.

: Primer día del besamanos a Nuestra Señora de Loreto. La apertura es a las siete de la tarde. En la Parroquia de San Pedro. Hermandad de la Oración en el Huerto : a las ocho de la tarde se celebrará la eucaristía de apertura del besamanos a Maria Santísima de la Confortación.

: a las ocho de la tarde se celebrará la eucaristía de apertura del besamanos a Maria Santísima de la Confortación. Hermandad de la Coronación : Besamanos de María Santísmisa de la Paz en su Mayor Aflicción. En la Capilla de los Desamparados, en horario de once de la mañana a dos de la tarde y de cinco a ocho de la tarde.

: Besamanos de María Santísmisa de la Paz en su Mayor Aflicción. En la Capilla de los Desamparados, en horario de once de la mañana a dos de la tarde y de cinco a ocho de la tarde. Hermandad de la Clemencia: Besamanos al Santísimo Cristo de la Clemencia. En la Parroquia de San Benito en horario de cinco de la tarde a nueve de la noche.

Evocación de las Siete Palabras en el Cristo

La Ermita de San Telmo acoge en la tarde de este sábado la Evocación de las Siete Palabras de Cristo en la Cruz, que este año alcanza su trigésimo primera edición. En esta ocasión, esta exaltación que cada año organiza la Hermandad del Cristo será realizada por Lala Prieto. El acto comenzará a las ocho y media de la tarde.

Pasacalles de San Juan

Esta tarde se celebra un nuevo pasacalles incluido dentro del Ciclo de Cuaresma Spe Lucis. En esta ocasión le tocará a la Agrupación Musical San Juan, que desfilará desde el Bulevar de la calle Sevilla a partir de las siete de la tarde. El recorrido que realizará será: Bulevar calle Sevilla, Alameda Cristina, Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza Arenal, Consistorio y Plaza Plateros.

Encuentro con el pregonero

La Hermandad de la Buena Muerte celebra este sábado un desayuno donde los jóvenes de la cofradía podrán conversar con el pregonero de la Semana Santa de Jerez, Juan Mera. Además, se le entregará el pañuelo que el grupo joven suele entregar al anunciador de la Semana Mayor. Será a partir de las 10 de la mañana en la casa de hermandad.