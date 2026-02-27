Humildad de Barbadillo: nueva imagen y estación de penitencia en Santo Domingo

La Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, conocida popularmente como Humildad de Barbadillo, vivirá la próxima semana una jornada histórica.

El sábado día 7 de marzo, en la Parroquia de Fátima, se bendecirá la nueva imagen de Nuestro Padre Jesús de la Humildad en su Expolio, una talla que sustituirá a la que la agrupación rinde culto en la actualidad y que data de 2010. Ambas imágenes han salido de la misma gubia, la del sevillano Manuel Martín Nieto.

La bendición será realizada por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, quien también ha autorizado a la agrupación que, al término del oficio religioso, realice un traslado de regreso a la sede provisional de la Parroquia del Rocío, su sede canónica.

Para este regreso, la imagen llevará acompañamiento musical y no será otro que la Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme, de Dos Hermanas, que se estrenó con esta corporación el Sábado de Pasión del año pasado y que volverá a repetir tras el misterio en la procesión de vísperas de la Semana Santa.

En el recorrido de vuelta, que se extenderá durante unas cuatro horas, la agrupación tomará por algunas calles de su barrio del Olivar de Rivero antes de regresar a su iglesia.

Mientras tanto, la corporación ya ha dado a conocer algunos detalles de su salida procesional del próximo Sábado de Pasión. Al igual que el año pasado, hará estación de penitencia en un templo del centro de la ciudad. Así, si el año pasado lo hizo en San Miguel este año lo hará en el Convento de Santo Domingo.

De este modo, está previsto que la agrupación parroquial salga de la Parroquia provisional del Rocío en torno a las cuatro de la tarde y regrese a su templo ya de madrugada tras hacer estación de penitencia en el templo dominico.