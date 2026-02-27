Cultos cuaresmales y viacrucis parroquial de Santiago: la agenda cofrade del viernes 27 de febrero en Jerez

Nos adentramos en el segundo fin de semana de Cuaresma donde casi una decena de hermandades están desarrollando sus cultos. Además, esta noche se celebrará el viacrucis parroquial de Santiago con la imagen del Sagrado Descendimiento, aunque también habrá actos piadosos similares en San Pedro y la Escuela de San José.

Además, los grupos jóvenes de las Angustias y el Nazareno presentan sus respectivos carteles para esta Semana Santa.

Cultos cuaresmales

Hermandad de la Exaltación : Cuarto día de quinario. En la Parroquia de las Viñas a partir de las ocho de la tarde.

: Cuarto día de quinario. En la Parroquia de las Viñas a partir de las ocho de la tarde. Hermandad de Bondad y Misericordia : Tercer día de triduo. En la Parroquia de San Juan de Dios a partir de las ocho de la tarde.

: Tercer día de triduo. En la Parroquia de San Juan de Dios a partir de las ocho de la tarde. Hermandad del Santo Crucifijo : Cuarto día de quinario. En la Parroquia de San Miguel a partir de las ocho de la tarde.

: Cuarto día de quinario. En la Parroquia de San Miguel a partir de las ocho de la tarde. Hermandad de Pasión : Segundo día de triduo. En la Iglesia de Santa Ángela de la Cruz a partir de las ocho de la tarde.

: Segundo día de triduo. En la Iglesia de Santa Ángela de la Cruz a partir de las ocho de la tarde. Hermandad de la Salvación : Cuarto día de quinario. La eucaristía comienza a las ocho de la tarde en la Parroquia del Perpetuo Socorro.

: Cuarto día de quinario. La eucaristía comienza a las ocho de la tarde en la Parroquia del Perpetuo Socorro. Hermandad del Soberano Poder : Segundo día de triduo. En la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia a partir de las nueve de la noche.

: Segundo día de triduo. En la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia a partir de las nueve de la noche. Hermandad de la Yedra: Cuarto día de quinario. En la Parroquia de Madre de Dios a partir de las ocho y media de la tarde.

Viacrucis parroquial de Santiago

La Parroquia de Santiago celebra esta tarde su viacrucis parroquial. En este ocasión, el acto piadoso estará presidido por el Señor del Sagrado Descendimiento, de la Hermandad de la Soledad. Para ello, la imagen saldrá de la Iglesia de la Victoria a las ocho y diez de la tarde para, 20 minutos más tarde, iniciar el viacrucis por el interior de Santiago. A su término, la imagen volverá a la Iglesia de la Victoria.

Viacrucis de Loreto

La Hermandad de Loreto celebra un ejercicio de viacrucis a partir de las ocho de la tarde en la Parroquia de San Pedro.

Viacrucis de la Borriquita

La Hermandad de la Borriquita celebra un viacrucis por la capilla de la Escuela de San José. Será a partir de las ocho y media de la tarde.

Pregón y cartel del grupo joven del Nazareno

Los Claustros de Santo Domingo acogen esta tarde el pregón y cartel del grupo joven de la Hermandad del Nazareno. El pregonero será Álvaro Rodríguez Ruiz. Será a partir de las siete de la tarde y contará con un concierto de la Agrupación Musical Salud de Cádiz quien previamente hará un pasacalles que partirá a las seis y media del Gallo Azul y acabará en Los Claustros.

Pregón y cartel de las Angustias

Los Claustros de Santo Domingo acogerán también, aunque a las seis de la tarde, la presentación del cartel de la Semana Santa editado por el grupo joven de la Hermandad de las Angustias. El acto contará con la participació de la capilla musical Kyrie Eleison.

Charla formativa de la Viga

La Hermandad de la Viga concluye este viernes su ciclo formativo 'Vía Christi', con una conferencia a las ocho de la tarde en el Salón Juan Pablo II. Correrá a cargo de Salvador Rus Rufino, doctor en Filosofía e Historia y Catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad de León, y que lleva por título 'El proceso de Jesucristo ante el Sanedrín y Pilatos. Irregularidades jurídicas a la luz del Derecho Romano y Judío'.

Exposición de las Angustias

Hoy viernes es el último día para visitar la exposición 'Reorganización' con la que se conmemora el centenario de la refundación de la Hermandad de las Angustias. Está puede visitarse en Los Claustros de Santo Domingo tanto en horario de mañana como de tarde.