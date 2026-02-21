Exposición en los Claustros de Santo Domingo: Un recorrido por 100 años de la Hermandad de las Angustias

Hasta el próximo día 27 puede visitarse en Los Claustros de Santo Domingo una exposición para conmemorar el centenario de la reorganización de la Hermandad de las Angustias. La muestra hace un recorrido por la historia de esta corporación del Domingo de Ramos y enseña algunos de los enseres e imágenes que dan muestra de la antigüedad y devoción de esta imagen.

Con el título ‘De lo que quedó al día de hoy’, la corporación da a conocer fotografías, enseres, insignias y atributos que han enriquecido a esta cofradía. Entre los elementos que puede contemplarse está, por ejemplo, el manto de salida de la dolorosa o el Pendón de los Siete Cuchillos, una de las insignias más antiguas que procesionan en la Semana Santa jerezana.

También se muestran algunos elementos del ajuar de la Virgen, así como coronas y ráfagas.

Se enseñan también al visitante fotografías de momentos destacados de la corporación, como la de las obras de restauración de su sede canónica, la Capilla de las Angustias, en 1998.

El anterior Señor Yacente y un Crucificado de Ortega Bru que tiene la hermandad. / Miguel Ángel González

Otro de los elementos más destacados de la exposición son las imágenes del Cristo Yacente, que se estima que es del siglo XVII, y que fue sustituido por el actual que salió de la gubia de Ramón Chaveli. Además, se muestra también un crucificado que es obra de Luis Ortega Bru que es propiedad de la corporación radicada en el antiguo Humilladero.

La Hermandad ofrece también a los visitantes la posibilidad de adquirir una fotografía con el besamanos extraordinario que se realizó tras la restauración de la dolorosa en 2009.