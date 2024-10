Amor y Sacrificio medita no participar en la Magna Mariana tras el cambio de fecha

La Hermandad de Amor y Sacrificio baraja no participar en la Magna Mariana tras la decisión de trasladar su celebración al 19 de octubre. Todo apunta a que la decisión la adoptará a largo de las próximas horas de este jueves ya que los principales responsables de la corporación tienen previsto reunirse con la autoridad eclesiástica para abordar este asunto.

Según los motivos alegados por la cofradía radicada en la Parroquia de Madre de Dios se encuentra que no contaría con cargadores suficientes para la jornada del 19 de octubre. Fuentes consultadas apuntan que la cuadrilla no alcanzaría el número suficiente para garantizar la salida procesional que, según el horario oficial aprobado por la Unión de Hermandades, se extendería a lo largo de siete horas y media. No obstante, la decisión se adoptará y se dará a conocer públicamente tras las reuniones previstas para esta jornada.

En caso de ratificarse la decisión, la corporación del Lunes Santo será la primera cofradía que decidiera no participar en el magno acontecimiento tras el cambio de fecha decidido en la noche del miércoles.