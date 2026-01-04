Aplazada a la mañana de este lunes la procesión del Niño Jesús de la Hermandad del Nazareno

El Niño Jesús, sobre las andas en la que será portado este lunes.

El tradicional traslado del Niño Jesús que en los días previos a la festividad de Reyes organiza la Hermandad del Nazareno se ha aplazado a la mañana de este lunes debido a las lluvias de este domingo. Inicialmente, esta singular procesión, donde los más pequeños portan una imagen del Niño Jesús, iba a celebrarse en la tarde de este domingo, pero la situación meteorológica de la jornada ha propiciado el cambio.

De este modo, todos los niños que quieran participar en el traslado de la imagen desde la Capilla de San Juan de Letrán hasta el Belén Monumental instalado en Santo Domingo deberán acudir a partir de las diez y media de la mañana al templo donde radica la hermandad.

Está previsto que el cortejo salga a las once y media de la mañana.

Debido a la lluvia también se han suspendido algunas cabalgatas de carteros reales organizadas por las hermandades durante este fin de semana. Es el caso de la Vera-Cruz, que tenía previsto que el Chambelán Real recorriera varios conventos del centro de la ciudad durante la mañana como colofón a su campaña de recogida de juguetes.