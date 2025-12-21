Aprobado en cabildo el nuevo paso de misterio y nueva imagen de Nuestra de la Luz de El Resucitado

La Hermandad de la Sagrada Resurrección ha aprobado poru unanimidad este domingo 21 de diciembre en Cabildo General Extraordinario el diseño del nuevo paso de misterio, obra de Francisco Naranjo Beltrán. El proyecto contempla un paso de 4,90 metros de longitud, realizado en madera dorada, con una profusa imaginería en el canasto, concebida no sólo como un elemento ornamental, sino como un auténtico soporte catequético al servicio del misterio pascual que representa. La Hermandad ha expresado su voluntad de que este nuevo paso pueda ser estrenado en la Semana Santa de 2027.

Frontal del nuevo paso de misterio.

Francisco Naranjo Beltrán, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, es una de las figuras más reconocidas del panorama artístico cofrade actual. Especialista en restauración escultórica y pictórica, ha intervenido obras de primer nivel pertenecientes al patrimonio histórico andaluz, además de desarrollar una amplia labor creativa en el ámbito del diseño, la pintura y la cartelería. Entre sus trabajos más destacados se encuentran el cartel oficial de la Semana Santa de Málaga de 2015, así como numerosos encargos para hermandades, obispados e instituciones culturales. Su obra se caracteriza por una profunda fidelidad a la tradición barroca, unida a una cuidada reflexión teológica y simbólica, siempre al servicio de la liturgia y la devoción popular.

El Cabildo aprobó igualmente el boceto de la nueva imagen de Nuestra Señora de la Luz, ya autorizado por la Delegación Diocesana de Arte Sacro del Obispado. La imagen será realizada por el imaginero Rubén Fernández Parra y su bendición está prevista para el 9 de octubre de 2026. Desde el punto de vista teológico, la nueva iconografía presenta a María como la Madre que, tras haber compartido el dolor de la Pasión, participa ahora de la alegría plena de la Resurrección de su Hijo, convirtiéndose en signo de esperanza para la Iglesia y anticipo de la gloria prometida. No es una imagen del luto, sino de la luz del triunfo de Cristo sobre la muerte.

Imagen del boceto de Nuestra Señora de la Luz.

La noticia viene a completar el profundo cambio que está llevando a cabo la Hermandad y que comenzó a principios de año al encargar una nueva imagen de Jesús Resucitado, basada en la obra de 'La Resurrección' de Luis Ortega Bru. La corporación ya cuenta con el visto bueno de la Delegación Diocesana de Arte Sacro del Obispado de Jerez para su nuevo conjunto escultórico. Para ello, reproducirá la obra de 'La Resurrección' que realizó el artista sanroqueño y que actualmente se expone en el museo dedicado a su obra en San Roque, su localidad natal. Ante este encargo, la Hermandad ha decidido desprenderse de la actual imagen de Jesús Resucitado, que es obra de Luis González Rey y que fue realizada en 1987. Para ello, se llevará su cesión para que sea ratificada por los hermanos.