Humildad y Paciencia aprueba en cabildo salir el Sábado Santo

La Trinitaria Hermandad de la Humildad y Paciencia aprobó en la jornada de ayer viernes 19 de diciembre, durante la celebración de un Cabildo General Extraordinario, la propuesta de cambio de día de su salida procesional, que pasará a realizarse en la jornada del Sábado Santo.

La decisión fue sometida a la consideración de los hermanos con derecho a voto, resultando aprobada la modificación del día de estación de penitencia, dando así un paso relevante en el devenir histórico de la corporación.

Desde la Hermandad se ha valorado este acuerdo como fruto del discernimiento y la participación de los hermanos, confiando en que este cambio contribuya al mejor desarrollo de la estación de penitencia y al fortalecimiento de la vida corporativa. Asimismo, desde la junta se ha agradecido la asistencia y el compromiso mostrado por los hermanos en este Cabildo General Extraordinario.

¿Y ahora qué?

Una vez aprobada la posibilidad comienza un proceso que, según las fuentes consultadas, podría tener una respuesta definitiva el próximo mes de enero. La posibilidad del cambio había sido trasladado al Consejo hace un mes por parte de la hermandad trinitaria, que a su vez ya había consensuado con el resto de hermandades del Jueves Santo, su día de salida actual, los horarios. Sin embargo, sobre la mesa ya se expuso esta opción.

Ahora, una vez aprobada en cabildo la decisión, debe ser el Consejo de la Unión de Hermandades, que tiene la potestad cedida por el Obispado, quien tome la decisión definitiva. De cualquier forma, y sobre esta cuestión, José Manuel García Cordero, presidente del Consejo, ya ha dejado claro que "por encima de todo debe haber un consenso generalizado".

El siguiente paso será llevar a cabo una consulta sobre esta posibilidad de cambio al resto de cofradías que actualmente realizan estación penitencial en la jornada del Sábado Santo, es decir, la Sacramental de Santiago, la Sagrada Mortaja, la Hermandad de la Piedad y Santa Marta. Sin embargo, el proceso electoral en el que se encuentra sumida esta última, que ha convocado cabildo de elecciones el 9 de enero, no permitirá hasta entonces dicha reunión. Por ello, la decisión se tomará pues el próximo enero y si "hay consenso por parte del resto de hermandades que conforman el Sábado Santo, se transmitirá al Obispo".

Desde el Consejo ya se ha reconocido que "si el resto de hermandades da el visto bueno, por nosotros no habrá problemas, y se reforzaría así el Sábado Santo. En cuanto sepamos qué ocurre con las elecciones de Santa Marta, tendremos esa reunión para el Sábado Santo, que es la única que queda".