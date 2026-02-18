El Ayuntamiento de Jerez trabaja en un plan específico de seguridad para Semana Santa

El Gobierno de Jerez ha iniciado las reuniones de organización de la Semana Santa que conlleva la creación de un Plan Integrado de Seguridad, considerado como un ‘plan específico’ del Plan Territorial de Emergencias Local aprobado en pleno en diciembre pasado.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha explicado que “estamos inmersos en la preparación del Plan Integrado de Semana Santa. De hecho, ya en enero, tuvimos una primera reunión en la que estuvimos organizándonos tanto a nivel de servicios de Seguridad, de emergencias, y de Servicios Públicos Municipales para ir preparando este acontecimiento tan importante como es la vivencia de todo lo que es la Cuaresma y la Semana Santa como tal. Y a la vez también hemos aprovechado que estamos inmersos en el desarrollo del Plan Territorial de Emergencia Local, el PTELJerez, aprobado recientemente en el Pleno”.

De esta manera, Martínez ha destacado que “estamos desarrollando los llamados ‘planes específicos’ que forman parte del plan general de emergencias, en función de lo específico de cada evento multitudinario y que precise de una organización coordinada municipal con Seguridad y, en este caso, con la Unión de Hermandades”.

Así, el objetivo es “ir avanzando y poniendo sobre la mesa distintas cuestiones sobre Seguridad y Servicios Públicos para ir perfeccionando la documentación de manera que así quede reflejada y homogeneizada dentro del propio Plan de Emergencias. Estamos, por lo tanto, trabajando duro, vienen fechas muy importantes para la ciudad”.

Igualmente, José Ignacio Martínez ha remarcado que “desde el Gobierno de Jerez queremos tener todos los dispositivos también ya sincronizados, engrasados y a disposición para una Semana Santa de disfrute y de convivencia, para la tranquilidad de los jerezanos y de quienes nos visitan dado que es uno de los acontecimientos más importantes que proyecta Jerez a nivel nacional”.

Se recuerda que el Plan Territorial de Emergencias Local (PTELJerez) aprobado en el pleno municipal, ha sido actualizado conforme a la indicación de la Junta de Andalucía recogida en el Decreto 69/2024, de 4 de marzo, que insta a los ayuntamientos andaluces a tal actuación para su adecuación al nuevo Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd).

El Plan Territorial de Emergencias Local (PTELJerez) es una herramienta cuyo objetivo es "establecer los procedimientos, responsabilidades y acciones necesarias para responder a un incidente grave" y que ha tenido un importante uso durante las últimas inundaciones en la zona rural.

Con esta iniciativa se pretende la actuación de la normativa municipal para introducir los cambios normativos que se han producido en esta materia desde la entrada en vigor del anterior Plan Territorial de Emergencias Local, que databa de 27 de febrero de 2007; la mejora en la Protección Civil de los ciudadanos y de sus bienes y la optimización de la gestión de emergencias.

Así, el PTELJerez ya se encuentra en el marco de un año natural para su desarrollo completo, y precisamente el Plan Integrado de Semana Santa es otro de sus planes específicos.