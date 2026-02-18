Conciertos, exposiciones y conferencias conforman un año más el ciclo de Cuaresma Spe Lucis

Este miércoles se ha presentado el Ciclo de Cuaresma Spe Lucis, un programa de actos y actividades organizado por el Ayuntamiento de Jerez, aunque en él se incluyen algunos previstos por las hermandades en equipamientos municipales. Al igual que en años anteriores, el ciclo cuenta con pasacalles de música cofrade, exposiciones, conciertos y actividades educativas que se desarrollarán durante las cinco próximas semanas.

Un papel destacado lo tienen los pasacalles de bandas, que suelen concentrar a un importante número de aficionados a la música cofrade. En este año se han previsto seis, el primero de ellos el próximo sábado con la reconocida Banda de las Cigarreras y en marzo con el de la Agrupación Virgen de los Reyes. También participarán algunos de los grupos jerezanos como son los de Caridad, Clemencia y San Juan.

Además, la Banda Municipal de Música tendrá un papel destacado durante la Cuaresma. Sus habituales recitales en las mañanas de domingo serán los días 1 de marzo. A estos sumarán varios conciertos en la tarde noche de los jueves en la Sala Compañía que servirán de homenaje a compositores jerezanos como Domingo Díaz Rodríguez (día 5 de marzo), Francisco Orellana Gómez (día 12) y Germán Álvarez Beigbeder (día 24), Y el domingo 15 hará un concierto didáctico en la Sala Compañia.

En la tarde de los domingos de Cuaresma habrá diversos conciertos en el Palacio de Villapanés. Así, el 1 de marzo está previsto el del quinteto de viento metal Guadalete; el día 8 el de Ensemble de Clarinetes de Cádiz; el día 15 el de la Camerata del Ateneo de Jerez.

En cuanto a conferencias, hay prevista una del restaurador sevillano Pedro Manzano el día 12 y otra del historiador jerezano Manuel Romero Bejarano el 20 de marzo. Hay previstas, además, rutas patrimoniales, proyección de documentales sobre Semana Santa y varias exposiciones, como la dedicada a la reorganización de la Hermandad de las Angustias, la de obras del pintor Fernando Quirós y una del Club Filatélicto Jerezano, todas ellas en los Claustros de Santo Domingo. También habrá actividades dirigidas a los escolares como la iniciativa 'Conoce tu Semana Santa', dirigida a alumnos de segundo ciclo de Primaria.

Y no faltará el guiño a la capitalidad gastronómica que este año ostenta Jerez con un degustación de garbanzos con bacalao el 15 de marzo. Previamente, concretamente este sábado, en las inmediaciones de la Alameda Cristina en horario de tarde, habrá degustaciones de dulces típicos de la Cuaresma jerezana elaborados por el Convento de Santa María de Gracia (Santa Rita) y el Convento de San José de las Madres Descalzas (calle Barja).

En el programa también se han incluido algunos actos organizados por las hermandades, pero que se celebran en espacios municipales, tales como la presentación de carteles o de conciertos de bandas como es el caso de la Amargura (el próximo domingo), el pregón del grupo joven del Nazareno (27 de febrero), La Salud de San Rafael (8 de marzo) o la Oración en el Huerto (día 14), entre otros.

Se incluyen también en el programa algunos actos organizados por las peñas flamencas como es el caso de la Exaltación de la Saeta que cada año organiza la Peña La Buena Gente y que se celebrará el 13 de marzo en la Iglesia de San Mateo.

Durante la presentación del acto, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, destacó que este ciclo “es una actividad más que consolidada dentro del calendario cultural de nuestra ciudad, un programa que crece edición tras edición, que se amplía, se diversifica y que cada vez atrae a más visitantes procedentes de otras poblaciones, convirtiéndose también en un elemento dinamizador desde el punto de vista cultural y turístico”.