“Hemos puesto a nuestra ciudad y todo nuestro patrimonio en el foco”

Después de la Magna Mariana de 2024, una jornada histórica para Jerez y para sus cofradías, a José Manuel García Cordero le toca hacer balance.

Pregunta.–¿Qué balance hace?

Respuesta.–Creo que el balance es muy positivo. Se pudo disfrutar de los pasos de la Virgen en Jerez y también de la presencia de la Virgen en el centro, porque no debemos olvidar que la Magna tenía un sentido.

P.–¿Tienen alguna cifra oficial de visitantes?

–Cifras oficiales no nos han dicho, pero sí que todo el mundo pudo comprobar la gente que había por todos sitios, en especial en lugares como Tornería, que ya de por sí lo es en Semana Santa. Hubo también mucha afluencia de público de fuera, que desde el sábado nos están felicitando, y creo que toda esa gente de fuera disfrutó muchísimo de nuestro patrimonio y nuestras imágenes, y con eso se minimiza de alguna forma, el tema del retraso.

P.–Dos horas de retraso, ¿cuáles han sido los motivos?

–Bueno, el horario fue bien desde el principio, incluso la Virgen de la Luz entró cinco minutos antes de lo previsto. Todo fue funcionando bien hasta el número 16 o 17 cuando nos encontramos con un grave problema en Tornería. Por el hecho de coger Tornería en el sentido contrario a lo que se hace habitualmente, y el tapón de gente que encontraron, llegaron los problemas, provocando numerosos parones. De Tornería a Sedería las hermandades sufrieron serios problemas para avanzar.

P.–¿Se reaccionó a tiempo porque hay gente que culpa al consejo de inacción?

R.–Desde que conocimos lo que estaba sucediendo, la comisión de horarios intentó solucionarlo. De hecho, se buscaron alternativas y así se fueron introduciendo hermandades que esperaban en José Luis Díez y calle Latorre, como ocurrió con la Coronación, después la Amargura, los Dolores y la Encarnación, y luego, se fue dando paso a las que llegaban de Tornería. Gracias al estudio de horario que se había hecho, no hubo después problemas a la vuelta con posibles cruces, pero claro, el retraso fue de dos horas, la mayor parte debido por el tema de Tornería. De cualquier forma, a la vuelta muchas hermandades fueron recortando, y aunque evidentemente, recuperar dos horas era complicado, sí se consiguió, en función de la hermandad, recortar media hora e incluso algunas una hora.

P.–¿Cree que tenían que haber ampliado el tiempo de paso?

R.–Es cierto, quizás teníamos que haberlo hecho, y en vez de cinco por cada paso, haberlo dejado en siete u ocho como se pensó en principio. Pero claro, no es lo mismo decir que la Magna va a durar tres horas y media, sabiendo que vas a tener un retraso de media hora o una hora, que decir que va a durar cuatro horas y media con posibles retrasos. Por eso también apretamos y se fijó lo de los cinco minutos.

P.–En cuanto a la venta de sillas, ¿tienen ya datos oficiales?

R.–Para el día 12 de octubre pusimos a la venta 14.280 sillas, y al cambiarse de fecha hubo 1.062 devoluciones y 724 ventas con lo cual fueron trescientas y pico las que se perdieron. Al ver que no íbamos a vender las 14.280 para el día 19, lo que hicimos, para abaratar costes porque el Consejo sólo tiene 12.100 sillas propias y así no teníamos que alquilar más, fue sacar sólo 12.100 sillas; de las cuales, el sábado a primera hora teníamos 11.600 sillas, o sea que faltaban apenas quinientas. Estamos evaluando ahora las que se vendieron físicamente durante la Magna, pero creo que no vamos a llegar a las 200 sillas, con lo cual creo que habremos vendido unas 11.700 o 11.800 por ahí.

P.–El problema ha sido la puesta en marcha de la app....

R.–En el tema de la aplicación sí me gustaría pedir disculpa a la gente por los problemas. Hemos pecado un poco de bisoñez porque desconocíamos cómo funciona todo esto. Es cierto que a lo mejor podríamos haber recurrido a plataformas potentes, pero claro, nos cobraban el 25% de tus ventas y eso económicamente es un pellizco que las hermandades hubieran perdido. Se buscó la opción de la aplicación y claro, tuvimos problemas con la gestión de cobros, y todo se fue retrasando. ¿Ha sido un error? Mirándolo bien, e independientemente del tema económico que he comentado antes para las hermandades, creo que con este modelo se han vendido muchas entradas a gente de fuera. Muchas personas me han hablado de haberlo hecho como en Semana Santa, pero esto no tenía nada que ver porque en Semana Santa se ponen a la venta 1.300 palcos y aquí estamos hablando de 12.000 sillas.

P.–¿Se arrepiente de haber retrasado la fecha?

R.–Claro que no, si nos hubiéramos quedado en el día 12, no hubiésemos tenido Magna. De esta forma, hemos tenido un fin de semana previo, porque vino gente que ya tenía las reservas hechas, además de los propios cofrades de Jerez, que pudieron disfrutar de los palios en sus templos; y luego hemos tenido el fin de semana de la Magna. Ha merecido la pena, porque toda Andalucía ha podido conocer nuestro patrimonio, y Jerez estaba llena.

P.–Supongo que estará agotado...

R.–Un poco (risas). Hemos trabajado mucho desde el Consejo a través de las comisiones de trabajo. Se creó la comisión de exposiciones, que ha hecho un trabajo excelente, la comisión de itinerarios, que es la que el sábado se llevó toda la carga de trabajo, la comisión de música, que también que quedado reforzada por el estudio que hizo porque el sábado se pudo disfrutar de la música en la Magna. En otras Magnas de Andalucía, las opciones son o no llevar música o llevar música un palio sí y dos no, y claro a quién le dices que lleva y a quién no. Luego también, el tema de la música itinerante era complicado porque ya había muchas hermandades con bandas contratadas. La apuesta entonces era eso, tener su banda detrás y dar una chicotá con marcha y otra sin marcha. En ese sentido, creo que las cosas han salido bien. Luego también, ha habido otras comisiones como la de Seguridad, Protocolo, de palcos y sillas que el sábado se pegó una paliza.... Ha sido un esfuerzo grande porque además de los 16 consejeros, había 80 personas trabajando.

R.–Me gustaría agradecer la labor que ha llevado a cabo el Ayuntamiento, a través de sus distintas delegaciones. También a los cuerpos de seguridad, ya que el despliegue que se hizo el sábado tanto a nivel de Policía Nacional como de Policía Local fue increíble. La Policía Nacional hizo una labor encomiable en materia de seguridad y en los pasos de peatones, porque había mucha gente, igual que la Policía Local, date cuenta que tuvieron que acompañar a 36 hermanades, tanto en las salidas como en las recogidas.