La Banda de Caridad regresa con Santa Marta

Este jueves se confirmó lo que era un secreto a voces. La Hermandad de Santa Marta y la Banda de Cornetas y Tambores Caridad vuelven a unir sus caminos. De este modo, el grupo jerezano volverá a tocar tras el misterio del Traslado al Santo Sepulcro con la imagen cristífera que le da nombre.

Semanas atrás, la corporación del Sábado Santo comunicó que la Banda Rosario de Cádiz, que le acompañó desde 2024, no seguiría tras el misterio. Fue una de las decisiones adoptadas por la nueva junta de gobierno que tomó posesión el pasado mes de enero.

Desde el primer momento, las miras se pusieron en Caridad, una banda con unos "lazos históricos y fraternos" según apunta la hermandad en el comunicado para anunciar el acuerdo. Por este motivo, la corporación del Sábado Santo ha mostrado su confianza en que este regreso "contribuya al mayor realce espiritual de nuestra salida procesional y al engrandecimiento del culto público a nuestro sagrado titular".

Por su parte, la Banda de Cornetas también ha hecho público un vídeo que resume su sentir en una frase: "Volver a casa".