La Banda Maestro Dueñas tocará en el traslado de regreso de la dolorosa de la Coronación

La Hermandad de la Coronación continúa dando detalles sobre la celebración del próximo día 20 con motivo de la imposición de la Medalla de Oro de Jerez a María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción, un acto que se celebrará en la Parroquia de San Pedro y con la que se culminará los actos de celebración por el 75 aniversario de su llegada a la corporación del Domingo de Ramos y el centenario de la presencia de la cofradía en su Capilla de los Desamparados.

La imagen, que será portada en parihuela tanto a la ida como a la vuelta de San Pedro, llevará acompañamiento musical en su regreso a su sede canónica en la tarde noche del próximo día 20. La banda contratada es la Maestro Dueñas, de El Puerto, que lleva desde 2024 tras el palio de la Hermandad de la Coronación, aunque no pudo estrenarse hasta el pasado Domingo de Ramos debido a la lluvia.

La imagen se trasladará a primera hora de la mañana a San Pedro y, durante una eucaristía de acción de gracias, se le impondrá a la dolorosa la Medalla de Oro de la ciudad que la corporación municipal le concedió y entregó el pasado 14 de junio en un pleno solemne celebrado en Los Claustros de Santo Domingo. Ya por la tarde, una vez se celebre la misa parroquial, se celebrará la procesión de regreso a la Capilla de los Desamparados.

Por otro lado, la hermandad tiene previsto celebrar el próximo viernes un acto donde se presentará el cartel y la papeleta de sitio para este traslado, que ha sido diseñado por el joven jerezano Tomás Terán. Esto se realizará en la Casa Palacio de Rafael Lorente, ubicada en el número 28 de la calle Bizcocheros, a partir de las ocho de la tarde.