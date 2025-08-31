Hermandad de la Coronación: La Albarizuela ya se prepara para cerrar su aniversario

Llega septiembre y la Hermandad de la Coronación se prepara ya para unos días intensos. El próximo día 20 trasladará a su dolorosa, María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción, a San Pedro para culminar los actos de celebración por el 75 aniversario de su llegada y el centenario de la presencia de la corporación en su Capilla de los Desamparados.

En estos días, la corporación del Domingo de Ramos está dando a conocer los pormenores de este traslado, que finalmente se realizará con la imagen mariana portada en parihuela. Por la mañana, la dolorosa de la Paz en su Mayor Aflicción se llevará hasta la Parroquia de San Pedro, donde se rezará un rosario y, acto seguido, se celebrará una misa de acción de gracias.

Durante el oficio religioso, se le impondrá a la dolorosa la Medalla de Oro de la ciudad que la corporación municipal le concedió y entregó el pasado 14 de junio en un pleno solemne celebrado en Los Claustros de Santo Domingo. Ya por la tarde, una vez se celebre la misa parroquial, se celebrará la procesión de regreso a la Capilla de los Desamparados.

Precisamente, la hermandad tiene previsto celebrar el próximo viernes un acto donde se presentará el cartel y la papeleta de sitio para este traslado, que ha sido diseñado por el joven jerezano Tomás Terán. Esto se realizará en la Casa Palacio de Rafael Lorente, ubicada en el número 28 de la calle Bizcocheros, a partir de las ocho de la tarde.

Además, la corporación penitencial quiere colocar un azulejo en las confluencias de las calles Bizcocheros y Valientes, que será realizado por Israel Jiménez y cuenta con el asesoramiento del diseñador Javier Sánchez de los Reyes. La Coronación ha habilitado un número de cuenta para todas aquellas personas que quieran colaborar económicamente con esta iniciativa.