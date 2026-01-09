Este sábado se bendice la nueva dolorosa de la Hermandad de Bondad en el Santuario de San Juan Grande

Este sábado será bendecida la nueva dolorosa de la Hermandad de Bondad y Misericordia, María Santísima Salud de los Enfermos y Reina de Todos los Santos. El oficio religioso, que se celebrará en el Santuario de San Juan Grande, será presidido por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, y comenzará a las 12 de la mañana.

La nueva talla, que se dará a conocer públicamente ese día —aunque los hermanos ya pudieron contemplarla de cerca en días pasados— ha sido realizada por el imaginero sevillano José Antonio Navarro Arteaga, el mismo que ya está ejecutando el nuevo conjunto escultórico que irá en el misterio del Señor de Bondad y Misericordia y que se espera que ya se pueda ver un avance en la próxima Semana Santa.

La dolorosa será bendecida en la antigua sede canónica de esta hermandad, donde también se hizo a la imagen del Señor de Bondad y Misericordia. Ya por la tarde se celebrará el traslado de la talla al templo donde la corporación penitencial reside en la actualidad en la Parroquia de San Juan de Dios. Para ello, la imagen será portada en una parihuela que le ha sido cedida a la hermandad por el Grupo de Fieles del Mayor Dolor, de Sevilla.

El cortejo, que saldrá del Santuario a las cinco de la tarde, visitará los templos de la zona oeste de la ciudad. Así, en primer lugar irá al Santuario de María de Auxiliadora, el templo salesiano que fue desde donde realizaba su salida procesional en años anteriores. Además de hacer un recorrido por las calles de Los Naranjos, Icovesa y Juan XXIII también se acercará a la Parroquia Ana. Además, llevará acompañamiento musical, que correrá a cargo de la Banda de Música Maestro Agripino Lozano, de San Fernando.

El itinerario previsto es el siguiente: Hospital de San Juan Grande, avenida de San Juan Bosco, Tablao, avenida del Mosto, José María Uceda Aguilar, avenida de San Juan Bosco, avenida del Amontillado, plaza de la Constitución, Parroquia Santa Ana, avenida del Amontillado, Oloroso, avenida del Mosto, avenida de la Soleá, Farruca, avenida del Amontillado, Viticultor, Catavino, Alván, Cartagenera, avenida del Mosto, Toneleros, Granadina y Parque Salud Pérez Leytón (recogida en la casa de hermandad). La recogida está prevista sobre las nueve de la noche.

Finalmente, el domingo, en horario de doce de la mañana a ocho de la tarde, la nueva dolorosa permanecerá en besamanos durante toda la jornada en la Parroquia de San Juan de Dios.