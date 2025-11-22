Medalla de oro de Jerez a la Virgen de las Angustias: "Es un abrazo de la ciudad a la labor silenciosa y entregada de la Hermandad"

La imagen de Nuestra Señora de las Angustias ya tiene la Medalla de Oro de Jerez. Este reconocimiento institucional del Ayuntamiento de Jerez fue entregado a la hermandad del Domingo de Ramos en un pleno solemne celebrado en la mañana de este sábado en Los Claustros de Santo Domingo.

El reconocimiento, cuyo expediente de concesión se inició a finales de septiembre —aunque según la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, era una "deuda" pendiente que tenía la ciudad desde hacía décadas— fue entregado por la regidora jerezana al hermano mayor de la corporación del Domingo de Ramos, Francisco José Mancilla, en un acto que contó con la presencia de representantes institucionales, religiosos y cofrades de la ciudad.

La entrega de esta distinción institucional se produce, además, en un año destacado para la hermandad radicada en el Humilladero. Aunque la devoción a la imagen de Nuestra Señora de las Angustias se remonta a, al menos, cinco siglos, la Hermandad se reorganizó en 1925 por lo que a lo largo de este año está conmemorando el centenario de su refundación.

El primero en intervenir en el pleno solemne fue el delegado de Cultura, Francisco Zurita, dado que le fue asignada la labor de ser el instructor para la concesión de esta distinción a esta dolorosa de talla anónima y datación desconocida —se bajara que fuera realizada en el siglo XIX—. El edil indicó que esta distinción "representa el sentir de muchos jerezanos que ven en el regazo de la Virgen un remanso de la paz". Asimismo, destacó que esta advocación ha sido "testigo de la historia de la ciudad", de ahí que este reconocimiento institucional no solo sea por "la honda huella que ha dejado en la ciudad desde 1578, año en el que hay constancia de la existencia de la cofradía de los Siete Cuchillos, sino también un reconocimiento a la labor asistencial que realiza la hermandad".

El hermano mayor de las Angustias, Francisco José Mancilla, con la Medalla de Oro concedida a la dolorosa de su corporación. / Samuel Vega

Tras él se procedió a la entrega tanto de la Medalla de Oro, que fue recibida por el hermano mayor, como por el cuadro acreditativo de este reconocimiento, que fue entregado al diputado de relaciones externas e institucionales de la cofradía, Javier Mantaras. Fue el turno entonces para el máximo responsable de la corporación del Domingo de Ramos quien, visiblemente emocionado, destacó que la historia de la ciudad "está vinculada a la imagen de Nuestra Señora de las Angustias" afirmando que es una de las mayores devociones marianas de Jerez junto a la Merced, Consolación y el Carmen.

Por ello, apuntó que el acto de entrega de la Medalla de Oro "trasciende lo institucional" al considerarse por parte de la Hermandad como un "abrazo de una ciudad a la labor silenciosa, constante y entregada que durante generaciones han llevado a cabo los hombres y mujeres que han conformado nuestra hermandad". "Esto no solo se expresa en el fervor y la religiosidad que se ve por las calles cada Domingo de Ramos, sino también es el compromiso social y la ayuda al más necesitado, la conservación del patrimonio y la defensa activa de nuestras tradiciones más profundas", aseveró. Acto seguido, reiteró que esta entrega "nos compromete a seguir siendo fieles custodios de nuestra identidad, promotores del bien común, defensores de la fe y colaboradores en la vida social, cultural y religiosa de nuestra tierra".

La corporación municipal junto a representantes de la Hermandad tras la entrega de la Medalla de Oro de Jerez a la Virgen de las Angustias. / Samuel Vega

El acto fue concluido por la alcaldesa de la ciudad quien señaló que la entrega de esta Medalla supone saldar "una deuda pendiente" que tenía la ciudad con esta imagen. "Cuando hemos tenido la oportunidad, hemos acordado saldar esa deuda con la Madre de Dios, porque le hemos entregado una Medalla de Oro de la ciudad al cielo", indicó. García-Pelayo destacó que las Angustias es "una de las hermandades que más raíces tiene en la ciudad" destacando que es "especial y excepcionalmente solidaria" ejemplificándolo en el reconocimiento que hizo la Hermandad de los Donantes de Sangre en 2022 designando a la Virgen de las Angustias como su patrona.

En su discurso, también tuvo palabras de recuerdo para dos jerezanos que le ayudaron en su trayectoria política y que estaban vinculados a esta hermandad como fueron Jesús Mantaras, que fue alcalde de la ciudad, y José Alfonso Reimóndez López ‘Lete’.