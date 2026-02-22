Primer domingo de Cuaresma en Jerez: agenda de besapiés, besamanos, cultos y restos de actos cofrades de la jornada

Una decena de imágenes estarán en veneración durante toda la jornada y once cofradías concluyen sus cultos

El Señor de la Oración en el Huerto, en el besamanos del primer Domingo de Cuaresma del año pasado.
El Señor de la Oración en el Huerto, en el besamanos del primer Domingo de Cuaresma del año pasado. / Manuel Aranda

Jerez se adentra en el primer Domingo de Cuaresma con 11 hermandades y dos agrupaciones parroquiales en el último día de sus cultos cuaresmales. Además, una decena de imágenes estarán expuestas en besamanos o besapiés durante toda la jornada, la mayor parte dolorosas.

Además, la Hermandad de la Amargura presentará su cartel y ha organizado un concierto de carácter solidario con las dos bandas que le acompaña el Miércoles Santo. Y la Esperanza de la Yedra será trasladada a última hora de la tarde a Madre de Dios para los cultos cuaresmales.

Besapiés y besamanos

  • Hermandad del Santo Crucifijo: Besamanos a María Santísima de la Encarnación. En la Parroquia de San Miguel. En horario de nueve y media de la mañana a ocho y media de la tarde.
  • Hermandad de la Oración en el Huerto: Besamanos a Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. Durante toda la jornada en el Convento de Santo Domingo.
  • Hermandad de Amor y Sacrificio: Besamanos a Nuestra Señora de Amor y Sacrificio. En la Parroquia de Madre de Dios de diez de la mañana a siete y media de la tarde.
  • Hermandad del Soberano Poder: Besapiés a Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder. En la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia en horario de una a ocho de la tarde.
  • Hermandad del Nazareno: Besamanos a Nuestra Señora del Traspaso. En la Capilla de San Juan de Letrán en horario de once de la mañana a ocho de la tarde.
  • Hermandad de la Clemencia: Besamanos a María Santísima de Salud y Esperanza. En la Parroquia de San Benito durante toda la jornada.
  • Hermandad de la Sagrada Mortaja: Besamanos a Nuestra Señora Reina de los Ángeles. En el Convento de Capuchinos desde las nueve de la mañana a ocho de la tarde.
  • Hermandad de las Tres Caídas: Besapiés al Santísimo Cristo de la Salud. En la Parroquia de San Lucas.
  • Hermandad de la Lanzada: Besamanos a Nuestra Señora de las Aguas. En la Basílica del Carmen en horario de once de la mañana a ocho de la tarde.
  • Agrupación Parroquial de los Desamparados: Besamanos a María Santísima de los Desamparados. En la Parroquia de San José de once a ocho y media de la tarde.

Cultos cuaresmales

  • Hermandad de la Paz de Fátima: Función principal de instituto e imposición de medalla a los nuevos hermanos. A partir de las doce de la mañana en la Parroquia de Fátima.
  • Hermandad de la Buena Muerte: Eucaristía solemne de instituto. A partir de la una de la tarde. Durante la misa se procederá a la bendición de las túnicas de los hermanos.
  • Hermandad de la Sed: Función principal de instituto. A partir de la una de la tarde en la Parroquia de la Sed.
  • Hermandad de la Oración en el Huerto: Función principal de instituto. A partir de la una de la tarde en el Convento de Santo Domingo.
  • Hermandad de Santa Marta: Misa solemne a los titulares de la hermandad. A partir de la una de la tarde en la Capilla de Santa Marta.
  • Hermandad de la Borriquita: Quinto día de quinario. A las once de la mañana en la capilla de la Escuela de San José.
  • Hermandad del Transporte: Función principal de instituto. En la Basílica de la Merced a partr de las once de la mañana.
  • Hermandad del Perdón: Eucaristía principal de instituto. A partir de las once y media de la mañana en en la Parroquia de San Dionisio.
  • Hermandad de la Misión Redentora: Función solemne a partir de las doce de la mañana en la Parroquia del Corpus Christi.
  • Hermandad de la Vera-Cruz: Función principal de instituto a partir de la una de la tarde en la Parroquia de San Juan de los Caballeros.
  • Hermandad de la Coronación: Función principal de instituto a partir de las 12 y cuarto de la mañana en la Capilla de los Desamparados.
  • Agrupación Parroquial de los Desamparados: Función principal de instituto a las 11 de la mañana en la Parroquia de San José.
  • Agrupación Parroquial de Jesús de la Paz de Cuartillos: Tercer día de triduo. A partir de las 10 de la mañana con la Santa Misa. A su término, la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Paz estará en besamanos durante toda la jornada y a las ocho de la tarde se celebrará el pregón de Cuartillos que este año corre a cargo de José Luis Raposo Gálvez.

Traslado de la Esperanza de la Yedra

La Hermandad de la Yedra trasladará en la tarde de este domingo a su dolorosa, Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, a la Parroquia de Madre de Dios para los cultos cuaresmales que se celebrarán la próxima semana. Saldrá de su capilla a las nueve menos cuarto de la noche.

Presentación del cartel de la Amargura y concierto benéfico

Los Claustros de Santo Domingo acogen la presentación del cartel de la Hermandad de la Amargura y un concierto de las Bandas de Caridad y Julián Cerdán cuya recaudación irá destinado a la asociación Andex, que lucha contra el cáncer infantil. Será a partir de la una y media de la tarde.

También te puede interesar

Lo último

stats