Bondad y Misericordia coloca la primera piedra de la casa de su hermandad en Jerez

La futura sede y casa de la Hermandad de Bondad y Misericordia en Jerez de la Frontera ha comenzado a tomar forma con la colocación de la primera piedra tras un acto multitudinario con la asistencia de hermanos y autoridades religiosas, civiles y políticas.

Entre otras personalidades asistieron la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a las delegadas de Urbanismo, Belén de la Cuadra, e Inclusión Social, Yessika Quintero, el Obispo de la Diócesis de Asidonia Jerez, monseñor José Rico Pavés, junto a miembros de la Corporación municipal, y representantes de la Hermandad de Bondad y Misericordia, con su hermano mayor, Francisco Miguel Perea, al frente.

Además, respaldaron este emotivo acto el presidente de la Unión de Hermandades de Jerez, José Manuel García Cordero, hermanos mayores de diferentes corporaciones de la ciudad, representantes del tejido social y vecinos y vecinas de la Barriada Eduardo Delage.

La regidora ha depositado en la urna que simboliza la primera piedra de la construcción de la Casa de Hermandad, una bandera de la ciudad de Jerez, destacando que “con esta bandera, queremos mostrar todo el apoyo a este proyecto, porque va a suponer un bien no solo para la Hermandad y para el barrio, sino para Jerez. Por eso, yo hoy quiero expresar mi compromiso político, pero también mi compromiso personal. Me tendréis siempre a vuestra disposición, y os aseguro que me voy a dejar la piel, porque Jerez os va a estar siempre agradecida”.

En su intervención, la regidora ha reivindicado la aportación de las hermandades a la ciudad en el ámbito de la cultura, en el ámbito social, y en todo lo referente a la participación y la dinamización de la vida en los barrios. García-Pelayo ha destacado que “la Hermandad de Bondad y Misericordia ha aportado muchísimo en ese poquito de vida que lleva, de esa larga vida que le queda por delante, porque hermandad es familia, es barrio, es solidaridad. Hermandad es crecer en patrimonio, en riqueza”, recordando que “en el mes de julio tomasteis dos decisiones importantes, iniciar las obras de la casa de Hermandad, pero también la renovación del grupo escultórico. Habéis demostrado que sois valientes y por eso estáis haciendo tanto por Jerez, y por eso en nombre de todos los jerezanos y jerezanas os tengo que dar las gracias”.

García-Pelayo ha puesto en valor el masivo apoyo que recibía el acto de colocación de la primera piedra en el parque Salud Pérez Leyton que como ha anunciado la regidora, “vamos a poder reinaugurar dentro de muy poquito, porque queremos que recupere la vida y vamos a reverdecerlo”.

La regidora ha recordado que “estamos en las puertas de nuestra Magna”, un evento con el que la ciudad reivindicará su patrimonio cultural, espiritual y humano, y con el que Jerez continuará visibilizando su potencial y riqueza de cara a la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.

El inicio de las obras de construcción de la Casa de Hermandad de Bondad y Misericordia el próximo 19 de agosto supone, como ha reivindicado la alcaldesa, “el éxito de una gestión bien hecha, con un recorrido de muchísimos años soñando. Os he acompañado saliendo de la Iglesia de la Victoria, saliendo del Santuario, han sido diferentes hermanos mayores los que han recorrido este camino, todos juntos, en una carrera de relevos, para llegar hasta aquí. Porque cuando se trabaja en equipo, las cosas se hacen bien”.

En este acto, la alcaldesa ha destacado igualmente la colaboración de la Diócesis, agradeciendo al Obispado que siempre tienda la mano a la ciudad, dado que “gracias a esa colaboración es posible esta primera piedra que hoy estamos colocando y todas las primeras piedras que en los próximos meses vamos a ir colocando en nuestra ciudad para el bien de otras hermandades, pero sobre todo para bien para Jerez”.