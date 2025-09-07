La primera 'igualá' de costaleros de la Semana Santa 2026

La Hermandad de las Viñas ya ha convocado para este mes de septiembre la ‘igualá’ de costaleros de cara a la Semana Santa de 2026.

Se cumple así un año más con la 'tradición' de hacer esta primera toma de contacto con la cuadrilla del misterio convirtiéndose así en la primera convocatoria que suele hacerse en Jerez por parte de una cofradía penitencial.

El motivo, según explica su hermano mayor y capataz del misterio, Manuel Tristán, que esta citación se haga coincidir con la festividad de la Exaltación de la Cruz, que se celebra cada 14 de septiembre. Sin embargo, en este año la ‘igualá’ se ha fijado para el día 12 dado que el día 14 cae en domingo.

De este modo, la cuadrilla de costaleros está citada a partir de las nueve de la noche del próximo viernes en la plaza de María Santísima de la Concepción, junto a la Parroquia de Las Viñas.