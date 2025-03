Cambios en el orden de paso de algunas hermandades del Martes y Madrugada

El próximo sábado día 22 se celebrará el pleno de toma de horas, momento en que se dará el visto bueno definitivo a los horarios e itinerarios de las hermandades para la próxima Semana Santa. Durante las últimas semanas se han celebrado las reuniones de día para perfilar los recorridos y ya se ultima la propuesta definitiva, que deberá contar con el refrendo previo de Bertemati, según apuntaron desde la Unión de Hermandades.

Para este 2025 se mantendrá el grueso de los cambios que se aprobaron para el año pasado y que en casi todos los casos no pudo aplicarse debido a la suspensión de las salidas procesionales por la lluvia. Ahora bien, sí habrá cambios de orden en dos jornadas (Martes y Madrugada). Y se mantendrá las modificaciones aprobadas para el Domingo de Ramos y Lunes Santo que no pudieron aplicarse por la lluvia.

Por el momento, el escenario en el que se está trabajando en el que algunas de las obras que se están ejecutando en el centro histórico no afectarán a los recorridos procesionales. Las obras de la plaza Rafael Rivero y plaza de San Juan han vuelto a tener un nuevo retraso y su nuevo plazo de terminación se ha fijado para el próximo 4 de abril. Mientras, para Semana Santa no estarán acabadas las obras en la plaza del Mercado, que tienen un plazo de ejecución hasta mayo. Eso sí, el Ayuntamiento se ha comprometido a permitir el paso por parte de esta plaza para que no afecte a los Judíos de San Mateo y Santa Marta.

La Hermandad de la Entrega continuará en la jornada del Sábado de Pasión procesionando desde Guadalcacín hasta el centro urbano de Jerez volviendo a hacer estación de penitencia en la Parroquia de San Marcos. No será, por tanto, este año cuando acceda a carrera oficial, aunque ya se piensa en un posible ingreso en 2026, aunque en paralelo se tendrán que estudiar también otros cambios de día de hermandades.

Mientras, para el Domingo de Ramos se mantiene el orden que se aprobó el año pasado y que propició que la Coronación pase a ser la segunda de la jornada. De este modo, el orden de paso por carrera oficial y estación de penitencia en la Catedral es el siguiente: Borriquita, Coronación, Pasión, Perdón, Transporte y Angustias. Precisamente, esta última celebró la pasada semana un cabildo de hermanos para plantear la posibilidad de que la cofradía, a su regreso a la Capilla, no pasara por la Parroquia de San Miguel sino que lo hiciera por Corredera, tal y como lo hacía hace más de dos décadas. La propuesta no salió adelante por amplia mayoría.

Para el Lunes Santo, se mantiene el orden de paso que se aprobó el año pasado donde Amor y Sacrificio y la Cena cambiaron sus posiciones. Con esta modificación, se pretende que la corporación radicada en San Marcos, ya a su regreso, no se encuentre con la Hermandad de la Viga al pasar por carrera oficial. En esta jornada, la novedad será la salida y la recogida de La Sed desde la Parroquia de San Miguel, que reducirá sus horas en la calle. La corporación de Puertas del Sur se encuentra desde hace unos meses en este templo por las obras de ampliación de su parroquia. El orden de la jornada será: Sed, Paz de Fátima, Candelaria,

Cambios en el Martes Santo

Sí habrá cambios en la jornada del Martes Santo. Defensión y Salvación permutarán sus puestos en su paso por carrera oficial. Mientras tanto, la Hermandad del Amor cambiará buena parte su regreso de vuelta tras hacer estación de penitencia en la Catedral. Así, en lugar de buscar calle Cruces y Arroyo, subirá por la plaza de la Encarnación, De la Rosa y Manuel María González. El orden de la jornada será: Bondad, Clemencia, Salud de San Rafael, Defensión, Salvación, Amor y Judíos de San Mateo.

Miércoles y Jueves Santo no habrá modificaciones en el paso de las cofradías respecto al fijado el año pasado. El Miércoles será: Soberano Poder, Consuelo, Tres Caídas, Amargura y Prendimiento. Y para el Jueves será: Vera-Cruz, Defensión, Oración en el Huerto, Lanzada, Humildad y Paciencia y Ecce Homo.

Sí habrá una modificación en la Madrugada del Viernes Santo, que volverá a su orden tradicional. La jornada la abrirá el Santo Crucifijo y, tras ella, volverá a procesionar las Cinco Llagas, en lugar del Nazareno. Ambas corporaciones permutaron sus puestos en 2019, pero ahora se vuelve al anterior orden para que la corporación de San Francisco se recoja aún de noche. El paso por carrera oficial será: Santo Crucifijo, Cinco Llagas, Nazareno, Buena Muerte, Yedra y Misión Redentora.

Para el Viernes Santo no hay variación,. Eso sí, la La Soledad prevé modificar su recorrido de ida al palquillo de plaza Aladro. Así, para llegar llegar a Mamelón y Eguiluz no lo hará por Ponce y Guadalete sino por Porvera y Gaitán. El orden será: Loreto, Viñas, El Cristo y Soledad.

Tampoco habrá cambios el Sábado Santo con Sacramental de Santiago, Mortaja, Santa Marta y la Piedad.

Y el Domingo de Resurrección, el Resucitado seguirá saliendo desde la Catedral, a pesar de que desde hace unos meses tiene su sede canónica en la Parroquia de San Dionisio.