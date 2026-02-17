El cartel de Semana Santa de Los Judíos de San Mateo, dedicado a Iván, un niño con una enfermedad rara

Cartel de la Hermandad de los Judíos 202, obra de David Quirós Bertolet.

La Hermandad de los Judíos de San Mateo presentó en la noche del lunes en su casa de hermandad el cartel de Semana Santa que ha editado para este año.

La obra es una pintura realizada por David Quirós Bertolet donde se muestra a un niño siendo saludado por un nazareno de la corporación del Martes Santo mientras procesiona por carrera oficial.

Cartel de la Hermandad de los Judíos 2026.

Lo destacado de esta obra es que el niño protagonista es Iván, un pequeño con una enfermedad rara llamada Syngap 1, un trastorno genético que provoca una discapacidad intelectual de diferente grado y un retraso madurativo general de diferente intensidad en cada caso.

La hermandad ha querido agradecer al autor del cartel su "dedicación, talento y cariño puestos al servicio de nuestros sagrados titulares y de toda la hermandad".