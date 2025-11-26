La Cartuja acoge una jornada sobre la Iglesia Diocesana y los desafíos de la sociedad

El próximo sábado día 29, el Monasterio de la Cartuja de Santa María de la Defensión acoge una jornada organizada por el Obispado de Jerez que lleva por título 'Iglesia diocesana y los desafíos de la sociedad actual,, una iniciativa impulsada por el departamento de laicos, familia y vida de la Diócesis y que contará con la participación activa de distintas delegaciones y realidades eclesiales.

El encuentro comenzará a las diez de la mañana con una eucaristía presidida por el prelado asidonense, José Rico Pavés. A su término, se desarrollará una charla formativa centrada en los recursos con los que cuenta actualmente la Diócesis para apoyar y cuidar a las familias, especialmente ante los retos de la sociedad actual.

Entre los participantes se encuentran las delegaciones diocesanas de Familia y Vida, Hermandades y Cofradías, Scouts, Apostolado Seglar, Juventud, Universidad, Salud, Duelo y Voluntariado Diocesano. El objetivo de este encuentro va encaminado a cumplir con una de las prioridades establecidas por Rico Pavés en este curso diocesano: la defensa de los matrimonios y las familias.

Durante la jornada también se habilitará un espacio para visitar diversos stands informativos donde los asistentes podrán conocer el carisma, actividades y misión de distintos movimientos, grupos y delegaciones. El encuentro concluirá con testimonios de diversas personas sobre su fe a través de su grupo, comunidad o movimiento.

Navidad en la Cartuja

Por otro lado, La Cartuja acogerá del 5 al 8 de diciembre una serie de actividades navideñas. Así, durante esas jornadas, los visitantes podrán disfrutar de un completo programa de actividades entre las que destacan una exposición de belenes, degustaciones de dulces típicos acompañadas de chocolate caliente, visitas guiadas al monasterio y propuestas lúdicas pensadas especialmente para los más pequeños.

Este evento contará con un tradicional mercadillo navideño, ofreciendo una oportunidad para adquirir productos artesanales elaborados por los conventos de la Diócesis y el propio monasterio.