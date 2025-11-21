El obispo cambia el mapa de la Iglesia en Jerez: así quedan los arciprestazgos

El obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, firmó este 20 de noviembre un decreto donde modifica los arciprestazgos en los que está dividida Jerez a efectos eclesiales —un arciprestazgo está conformado por varias parroquias—. De este modo, la ciudad quedará repartida entre tres arciprestazgos, en lugar de los cuatro que tenía desde hacía unos años. Por el momento, no han trascendido los nombres de los párrocos que estarán al frente de cada uno de ellos.

De este modo, el arciprestazgo de Jerez Oeste desaparece del mapa de la Iglesia Diocesana en Jerez y sus parroquias se reparten entre las zonas centro, sur y norte, que son las tres que quedan en esta nueva división territorial. Además, se incluyen las nuevas parroquias que recientemente se han erigido. Precisamente, el pasado mes de marzo, mediante otro decreto del prelado, se realizó 'ad experimentum' una modificación del callejero de la Iglesia Diocesana, ya que se habían detectado "algunas lagunas e imprecisiones" en los límites geográficos de los arciprestazgos y parroquias.

Ahora se realiza esta nueva división con el objetivo de responder "de una manera mejor y más eficaz a los retos de comunión y misión que la pastoral diocesana requiere; así como para una mejor distribución pastoral de las parroquias de la Diócesis", tal y como reza en el decreto firmado por Rico Pavés.

De este modo, los arciprestazgos jerezanos quedan como siguen:

Arciprestazgo Jerez-Centro

Entre las novedades se encuentra las incorporaciones a esta división territorial de la Parroquia de Santiago y de las de Santa Ana y San Juan de Dios, estas últimas se fusionaron en 2023. Ambas formaban parte hasta ahora del desaparecido Arciprestazgo Oeste.

Mientras tanto, se mantienen en ella las 'nuevas' parroquias del centro —San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan de los Caballeros y San Mateo— que surgieron de la división de la de la de los Cuatro Evangelistas, así como los templos de los Descalzos, San Miguel, San Pedro, San Dionisio y San Salvador y Fátima.

Arciprestazgo Jerez-Norte

Estará conformado por 10 parroquias al incorporarse las del Perpetuo Socorro, San Benito y la de Nuestra Señora del Pilar, las tres adscritas hasta ahora a la zona oeste. De este modo, se mantienen en este Arciprestazgo las Nieves, San Juan Bautista de la Salle, San Juan de Ávila, Santa María Madre de la Iglesia, Nuestra Señora del Roció, San Enrique y Santa Teresa de Guadalcacín y Nuestra Señora del Rosario, de Nueva Jarilla.

Arciprestazgo Jerez-Sur

Finalmente, la Parroquia del Corpus Christi se incorpora al Arciprestazgo de Jerez-Sur tras haber permanecido adscrita al de la zona oeste de Jerez. Mientras tanto, permanecen en él las Viñas, los Dolores y Asunción (que fueron fusionadas mediante decreto a principios del verano), la Inmaculada Concepción, Santísimo Cristo de la Sed, San Pablo, San Rafael y San Gabriel, Madre de Dios, San José y San Andrés.

También continúan dentro de esta división las de San Juan Bautista de Torrecera, Nuestra Señora de la Victoria de La Ina, la de San Isidro de La Barca, la de San Isidro de El Torno y Cuartillos, y la de San Miguel de Estella del Marqués.