La Cena decidió en la mañana del lunes que no haría estación de penitencia en la Catedral

La Hermandad de la Cena ha explicado los motivos por los que decidió no completar su salida procesional en la jornada de este Lunes Santo optando por salir de la carrera oficial y regresar a la Parroquia de San Marcos. Su hermano mayor, Manuel Muñoz Natera, ha explicado a Diario de Jerez que, ante el riesgo de lluvia que marcaban las previsiones en torno a las diez de la noche, la corporación decidió a primera hora de ayer no llegar hasta Catedral, sino regresar a San Marcos saliéndose del paso obligado en la calle Larga a la altura

Muñoz Natera afirma que esta decisión se comunicó en torno a las "nueve y media de la mañana" tanto a la Unión de Hermandades como al Obispado de Jerez. El máximo responsable de esta cofradía explicó que se optó por este importante recorte del recorrido, que incluía no llegar a la Catedral, en previsión de que hubiera precipitaciones en torno a las diez de la noche, tal y como acabó ocurriendo, y la dificultad que tendrían a su regreso a su templo al tener por delante a otras hermandades.

Por este motivo, aseguró que se adoptó "y comunicó" la decisión por la mañana y se actuó "tal y como se había dispuesto". De este modo, se apuntó que, una vez se puso en marcha la cofradía, y con los últimos partes que no solo no mejoraban la previsión sino que la empeoraban, La Cena ya llevaba horas con la decisión adoptada de que no haría estación de penitencia en la Catedral, sino que se volvería por Alameda del Banco y Tornería. De hecho, indica que esta decisión se volvió a comunicar durante la visita institucional que el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, hicieron a la Parroquia de San Marcos momentos antes de la salida.

Mientras tanto, el presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero, señaló a este medio que el hermano mayor de la cofradía se lo comunicó por la mañana y ya por la tarde, durante la visita a San Marcos, le ratificó la decisión adoptada, momento en el que se activaron los procedimientos para ponerlo en conocimiento del Cecop, el órgano encargado de velar por la seguridad en la ciudad. Por el momento, desde la Unión de Hermandades no se entra a valorar la decisión de La Cena, pero sí se apunta que será un asunto que se debatirá una vez pasada la Semana Santa.