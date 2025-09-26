Comienzan los trabajos de restauración del paso de misterio de Jesús del Prendimiento

Javier Maldonado, junto a los responsables de la ebanistería, capataz y miembros de la junta.

La Hermandad del Prendimiento ha comenzado los trabajos de restauración del paso de misterio del Señor, trabajos que arrancarán con la realización de una nueva mesa. Dicha enmienda fue aprobada en el último Cabildo Extraordinario de la cofradía del barrio de Santiago el pasado 23 de julio.

De esta forma, en la tarde del pasado jueves se rubricó el contrato con Ebanistería Enrique Luque, según informa la hermandad a través de sus redes sociales, para su confección.

En principio, tal y como reconoció a Diario de Jerez su hermano mayor Javier Maldonado tras tomar posesión del cargo, el otro gran objetivo de la cofradía es terminar dicho paso de misterio, aunque de momento ese hecho aún está por concretar.

Hay que recordar que el paso de misterio de Jesús del Prendimiento es una obra de Manuel Guzmán Bejarano, un trabajo de madera tallada y de estilo barroco.