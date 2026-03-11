Concierto de Cuaresma de la Joven Orquesta Campos Andaluces

El próximo sábado día 21, la Joven Orquesta Filarmónica Campos Andaluces dará un concierto sinfónico en el auditorio del Centro Social de La Granja. Bajo el título 'Acordes de pasión', el grupo jerezano interpretará diversas piezas procesionales dedicadas a las cofradías de Jerez y Sevilla, aunque lo harán en clave sinfónica.

De este modo, se tocarán piezas de autores tan destacados como Germán Álvarez Beigbeder, Manuel López Farfán, Vicente Gómez-Zarzuela, Rafael Márquez Galindo, Moisés Davia, Abel Moreno así como composiciones de clásicos como Mozart o Bach, además de piezas sacras de Marco Frisina.

La Joven Orquesta estará acompañada por la coral polifónica Jesús de las Tres Caídas contará con la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la Banda de Música Agripino Lozano, de San Fernando, que ha cedido el material de percusión. Asimismo, en el acto se tendrá un recuerdo musical a José María Álvarez-Beigbeder, recientemente fallecido.

La entrada para el concierto, que es un donativo, será de 10 euros. Las resevas pueden realizarse en el correo electrónico jovenorquestacamposandaluces@gmail.com.