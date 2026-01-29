Muere el compositor jerezano José María Álvarez-Beigbeder

El compositor jerezano José María Álvarez-Beigbeder ha muerto en la noche del pasado jueves en Madrid a los 92 años de edad (1934-2026). José María Álvarez-Beigbeder había seguido, junto a sus hermanos Servando y Manuel, los pasos de su padre, el también compositor Germán Álvarez Beigbeder. De hecho, al igual que su progenitor, realizó carrera militar, llegando a ser músico mayor de la Infantería de Marina, en la que alcanzó el grado de teniente director músico y estuvo al frente de la Banda de Música de la Escuela Naval.

Sus primeros pasos fueron en Jerez, ciudad en la que se acercó por primera vez a la música, primero dando solfeo y armonía con su padre, y posteriormente, especializándose en violín con el profesor jerezano José Martínez Carmen. A los once años pasa a formar parte de la orquesta de Cámara que dirigía su padre, y que recorría la provincia de Cádiz, realizando conciertos.

En los años cincuenta se traslada a Madrid para perfeccionar sus estudios de violín, estudios que llevará a cabo con maestros como Luis Antón, y con Canales Otero, con quien profundiza en el contrapunto y la armonía.

Posteriormente, en Madrid, perfeccionó sus estudios de violín con Luis Antón y de composición con maestros como Calés Otero y Julio Gómez. Tras regresar a Jerez para finalizar estudios de composición con su padre, ingresa en la Armada por oposición como teniente director músico, haciéndose cargo de la Banda de Música de la Escuela Naval, una labor que le permitirá retornar a Madrid como jefe de la sección de música del Cuartel General, y al poco tiempo, situarse como responsable de las cinco bandas que tiene la Armada Española.

Durante este periodo, como prácticamente durante toda su vida, defendió siempre su jerezanía y especialmente el legado de su padre a través de sus diferentes composiciones. De hecho, en 1981 conseguirá que Banda de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid pase por el estudio de grabación, donde dejará para la historia los discos 'Marchas de Procesión' y 'Marchas Lentas', en los que se integra parte de la obra musical y cofradiera de Germán Álvarez-Beigbeder.

A lo largo de su vida mantuvo siempre ese compromiso con su progenitor durante décadas siguió armonizando las creaciones religiosas de él para poder interprearlas con orquesta y voces. "Ha sido un trabajo arduo y callado. Pero me siento orgulloso de ello", aseguraba orgulloso en una entrevista a Manuel Sotelino, en Diario de Jerez, con motivo del 36 aniversario del citado disco de marchas de la Armada.

El disco con marchas de su padre que dirigió.

Dentro de esa labor estuvo también su ferviente implicación en la puesta en marcha y desarrollo de la Orquesta Álvarez-Beigbeder de Jerez hace casi treinta años, una orquesta que ha defendido y mimado desde siempre. Con ella enalteció también la figura de su padre a través de innumerables actos, colaborando en discos como el doble compacto 'La Pasión sinfónica de Beigbeder', estrenado en 2022, y promoviendo proyectos como la Orquesta Hispano-Rusa, en la que participaron en 2014 músicos de la propia Orquesta Beigbeder y de la formación 'Jovenes del Volga'.

Pero José María Álvarez-Beigbeder tuvo también una interesante aportación a la música desde otra perspectiva, si bien es cierto que en muchas de sus composiciones aparecerá con el pseudónimo David Beibgeder. "El nombre me lo puso mi hermano porque me dijo que el que yo tenía era muy largo, por eso decidimos ponernos David". Así, desde finales de la década de los setenta comienza a colaborar con las producciones discográficas de su hermano Manuel Alejandro, convirtiéndose además en creador de muchas letras de canciones. Artistas como Rocío Jurado, Lolita, Jeanette, José Luis Rodríguez 'El Puma' o Julio Iglesias grabarán sus temas. Precisamente, con el tema 'Un hombre solo', compuesto para Julio Iglesias, obtendrá un Premio Grammy en 1988. También llegará a producir dos de los discos que edita su hermano Manuel Alejandro cantando él mismo: 'Canto a la vida' y 'Yo canto mis temas'.

Una imagen de José María, en un ensayo de la Orquesta Beigbeder.

En su amplio currículo no hay que olvidar que colaboración en la serie 'Así Canta Nuestra Tierra en Navidad', una colección a la que llega de la mano de su gran amigo Juan Pedro Aladro. Aladro, también jerezano afincado en Madrid, mantenía una estrecha relación con José María, al que le propone en 1989 su colaboración en el número 8 de la colección. "Yo era director de orquesta de la Infantería de Marina en San Fernando y un día apareció por allí Juan Pedro (Aladro) para explicarme el proyecto y tratar de convencerme para que le ayudara, y al final me convenció".

Su primera aportación será el cierre del disco, un cierre majestuoso y que llegará de la mano de otro pilar fundamental de esta saga, Parrilla de Jerez. El guitarrista de la calle Campana interpretará el tema de Germán Álvarez Beigbeder 'Angostillo' junto a la Royal Philharmonic Orchestra of London, orquesta que estará dirigida por José María Álvarez-Beigbeder.

Un año después, en 1990, José María volverá a colaborar con Aladro, esta vez para poner en pie uno de los proyectos más ambiciosos de éste, la grabación de un disco completo de villancicos de Rocío Jurado. La gran artista chipionera liderará la novena parte de 'Así Canta Nuestra Tierra en Navidad', en un disco en el que la producción y dirección musical correrá a cargo del compositor, que se inspirará en la rapsodia de villancicos de su padre para poner en marcha un proyecto ejemplar.

A caballo siempre entre Jerez y Madrid, José María Álvarez-Beigbeder fue un verdadero templario de la música de su padre, Don Germán, un ejemplo de dedicación y compromiso con su ciudad y la cultura. Aunque ha fallecido en Madrid, su voluntad ha sido ser enterrado en Jerez por lo que sus restos estarán desde esta tarde en el Tanatorio Albia de Jerez. Su funeral será el viernes en la Iglesia de Santiago.

Desde la Orquesta Álvarez Beigbeder, a través de su presidenta, Magdalena Garrido ha manifestado su pesar por el triste fallecimiento. "Desde estas horas existe otro Ángel músico en los cielos. Descanse en Paz Don José María", han recogido en sus redes sociales.