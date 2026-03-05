Concierto de homenaje a Domingo Díaz Rodríguez de la Banda Municipal de Música

La Banda Municipal de Música ofrece en la tarde de este jueves, a partir de las ocho un concierto que será monográfico pues servirá de homenaje al legado del director jerezano Domingo Díaz Rodríguez.

Este recital, encuadrado dentro del Ciclo de Cuaresma Spe Lucis, es el primero de las tres citas en las que se rendirá tributo a compositores jerezanos. Así, para el día 12 se celebrará otro con piezas realizadas por Franciso Orellana Gómez y el día 24 con la obra de Germán Álvarez-Beigbeder.

Domingo Díaz, que fue integrante de la Banda Municipal de Música, ha compuesto varias marchas dedicadas tanto a imágenes de Jerez (caso del Ecce Homo, Mayor Dolor, Madre de Dios de la Misericordia o Señor de las Penas) como de otras ciudades andaluzas. Asimismo, cuenta con una destacada vinculación al mundo de los toros al dirigir la banda de música de la Plaza de Toros de Jerez.