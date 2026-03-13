Cultos y Exaltación de la Saeta: la agenda cofrade del viernes 13 de marzo en Jerez

Cinco hermandades están celebrando en estos días sus cultos cuaresmales. Además, en la jornada de este viernes está previsto que se inicie el besamanos de María Santísima del Valle Coronada en la Ermita de San Telmo.

Por la noche, será otra de las citas destacadas de la Cuaresma, la Exaltación de la Saeta que organiza la peña Buena Gente.

Cultos cuaresmales

Hermandad de la Entrega : Quinto día del quinario al Nazareno de la Entrega. En la Parroquia de San Enrique y Santa Teresa a partir de la ocho y media de la tarde.

: Quinto día del quinario al Nazareno de la Entrega. En la Parroquia de San Enrique y Santa Teresa a partir de la ocho y media de la tarde. Hermandad de los Judíos de San Mateo : Sexto día del septenario a sus titulares. En la Parroquia de San Mateo a las siete y cuarto de la tarde.

: Sexto día del septenario a sus titulares. En la Parroquia de San Mateo a las siete y cuarto de la tarde. Hermandad de la Piedad : Tercer día de triduo a sus titulares. En la Real Capilla del Calvario a las ocho y cuarto de la tarde.

: Tercer día de triduo a sus titulares. En la Real Capilla del Calvario a las ocho y cuarto de la tarde. Hermandad del Nazareno : Sexto día del septenario de reglas. En la Capilla de San Juan de Letrán a partir de las siete y media de la tarde.

: Sexto día del septenario de reglas. En la Capilla de San Juan de Letrán a partir de las siete y media de la tarde. Hermandad de las Cinco Llagas : Ejercicio de viacrucis. En la Iglesia de San Francisco a partir de las ocho de la tarde.

: Ejercicio de viacrucis. En la Iglesia de San Francisco a partir de las ocho de la tarde. Hermandad de Loreto: Cuarto día de quinario. En la Parroquia de San Pedro a partir de las ocho de la tarde.

Besamanos de la Virgen del Valle

La Hermandad del Cristo inicia este viernes el besamanos a María Santísima del Valle Coronada. La Ermita de San Telmo estará abierta en horario de diez de la mañana a dos de la tarde y de cinco a ocho de la tarde.

Hora Santa en el Amor

La Hermandad del Amor celebra esta noche la Hora Santa. Será a partir de las nueve de la noche en el Convento de Santa María de Gracia (Santa Rita).

Traslado de la Estrella a su paso

La capilla de la Escuela de San José acoge a partir de las ocho y media de la tarde un viacrucis con el que se procederá al traslado de Nuestra Señora de la Estrella al paso en el que procesionará en la jornada del Domingo de Ramos.

Exaltación de la Saeta

La Parroquia de San Mateo acoge a partir de las ocho y media de la tarde la trigésimo séptima edición de la Exaltación de la Saeta que organiza la Peña Buena Gente, que este año será realizada por Pedro Pérez. La exaltación, que estará dedicada este año al pueblo gitano, contará con la ilustración musical de la Banda de Cornetas y Tambores de Caridad y con el cante de los saeteros Dolores Agujetas, Manuel Monje y Juan Lara.