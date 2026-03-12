Así será el traslado de la Hermandad de las Tres Caídas a San Miguel

La Hermandad de las Tres Caídas ya prepara el traslado de sus imágenes a la Parroquia de San Miguel, templo en el que iniciará la estación de penitencia del Miércoles Santo debido a unas obras de reforma que se están realizando en un inmueble situado frente a San Lucas. Las tres tallas, la de Jesús de la Salud en sus Tres Caídas, la del Crucificado de la Salud y la Señora de los Dolores saldrán de su templo en la tarde del próximo lunes día 23 y regresarán a él en la mañana del Sábado Santo.

Según lo apuntado por la corporación penitencial, el cortejo saldrá de San Lucas a las siete de la tarde. El cortejo con las tres imágenes, que irán en parihuelas, irán todos los enseres y las insignias que la hermandad saca en su procesión de cada Miércoles Santo. Se ha adoptado esta decisión para evitar cualquier percance que pudiera producirse en un transporte rodado, según apunta la cofradía. Ahora bien, los pasos ya están siendo llevados en estos días a San Miguel aprovechando los últimos ensayos de las cuadrillas de costaleros.

Las tres imágenes llevarán acompañamiento musical en este traslado. Así, el Señor Caído irá con la Escolanía del Miserere; el Crucificado de la Salud con un trío de música de capilla y la Virgen de los Dolores con la Coral Polifónica Jesús de las Tres Caídas. Su llegada está prevista a San Miguel en torno a las nueve de la noche.

El itinerario de ida será: Plaza San Lucas, San Honorio, Luis de Ysasi, Plaza Peones, Carpintería Baja, Carmen, Plaza Plateros, Conde Cañete del Pinar, Consistorio, Arenal, Caballeros, San Pablo y San Miguel.

Como ya anunciara tiempo atrás la corporación, la salida procesional del Miércoles Santo se realizará desde San Miguel. Así, saldrá a las cinco de la tarde y estará en la calle unos 20 minutos más. Para llegar a carrera oficial saldrá de San Miguel tomando por Santa Cecilia, Guarnidos, Conde de Bayona y plaza de armas para buscar la Tornería por plaza Monti, Pozuelo, Latorre, Consistorio y plaza de la Yerba. El regreso lo hará subiendo Encarnación y pasando por la Alameda Cristina y calle Puerto, mostrando así una imagen singular e inédita del Miércoles Santo jerezano. A la hermandad se le dará, además, 10 minutos más de paso.

Mientras tanto, el regreso de vuelta se hará en la mañana del Sábado Santo a partir de las once. El recorrido de vuelta será: Plaza de San Miguel, San Pablo, Caballeros, Arenal, Consistorio, Conde Cañete del Pinar, Plaza Plateros, Carmen, Carpintería Baja, Plaza Peones, Luis de Ysasi, San Honorio y Plaza San Lucas.

Como ya se anunció, y dado que de este templo también saldrá el Resucitado en la mañana del Domingo de Resurrección, las Tres Caídas ha cedido su paso para que la nueva talla gloriosa procesione en él.