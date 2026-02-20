Cultos, viacrucis, pregones y carteles: la agenda cofrade del viernes 20 de febrero en Jerez

Besapiés de Cristo Rey, de la Hermandad de la Borriquita, en la Cuaresma del año pasado.

Jerez se adentra en el primer fin de semana de Cuaresma con una intensa agenda. Una docena de hermandades están celebrando sus cultos cuaresmales. Además, esta noche la Piedad celebrará el viacrucis con el Santísimo Cristo del Calvario.

Además, en la Salvación se celebrará su pregón y los jóvenes de Guadalcacín presentarán su cartel.

Cultos cuaresmales

Hermandad de la Paz de Fátima : Segundo día de triduo. A las siete y media de la tarde.

: Segundo día de triduo. A las siete y media de la tarde. Hermandad de la Redención : Tercer día de triduo. A las siete y media de la tarde.

: Tercer día de triduo. A las siete y media de la tarde. Hermandad de la Buena Muerte : Cuarto día de quinario. A las ocho menos cuarto de la tarde.

: Cuarto día de quinario. A las ocho menos cuarto de la tarde. Hermandad de la Sed : Quinto día de quinario. A las ocho de la tarde.

: Quinto día de quinario. A las ocho de la tarde. Hermandad de la Oración en el Huerto : Tercer día de quinario. A las ocho de la tarde.

: Tercer día de quinario. A las ocho de la tarde. Hermandad de Santa Marta : Cuarto día de quinario. A las ocho de la tarde.

: Cuarto día de quinario. A las ocho de la tarde. Hermandad de la Borriquita : Tercer día de quinario. A las ocho de la tarde.

: Tercer día de quinario. A las ocho de la tarde. Hermandad del Transporte : Tercer día de quinario. A las ocho menos cuarto de la tarde.

: Tercer día de quinario. A las ocho menos cuarto de la tarde. Hermandad del Perdón : Cuarto día de quinario. A las ocho y media de la tarde.

: Cuarto día de quinario. A las ocho y media de la tarde. Hermandad de la Misión Redentora : Segundo día de triduo. A partir de las ocho y media de la tarde.

: Segundo día de triduo. A partir de las ocho y media de la tarde. Hermandad de la Vera-Cruz : Cuarto día de quinario. A partir de las ocho de la tarde.

: Cuarto día de quinario. A partir de las ocho de la tarde. Hermandad de la Coronación: Cuarto día de quinario. A partir de las ocho y media.

Víacrucis del Cristo del Calvario

La Hermandad de la Piedad celebra esta noche un viacrucis con el Crucificado del Calvario por el entorno de la Real Capilla del Calvario. El ejercicio piadoso comenzará a las nueve de la noche con el siguiente itinerario: Taxdirt, Avenida de San Juan Bosco, Lechugas, Asta, Moraito Chico, Plaza de Santiago y Taxdirt.

Viacrucis en Loreto

La Hermandad de Loreto continúa con sus Viernes Lauretano. A las ocho de la tarde se celebrará el ejercicio de viacrucis en la Parroquia de San Pedro.

Conferencia por el quinto centenario del Convento de Santa María de Gracia

Este viernes se celebra un nuevo acto del ciclo de conferencias por el quinto centenario fundacional del Convento de Santa María de Gracia, en el que participa la Hermandad del Amor. A las ocho y media de la tarde, en este convento, se celebrará una charla que lleva por título 'Pedagogía monástica. Un esbozo', a cargo de Fray Daniel Herrera Pérez.

Pregón en Salvación

Este viernes, a partir de las nueve menos cuarto de la noche, se celebrará la octava edición del pregón de la Hermandad de la Salvación. Será realizado por Miguel Guerrero Caballero en la Parroquia del Perpetuo Socorro.

Cartel de la juventud cofrade de la Entrega

El grupo joven de la Hermandad de la Entrega presenta este viernes el cartel de la juventud, una obra que ha sido realizado por Mario González Garrido. El acto comenzará a las nueve de la noche. También habrá un concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Caridad.