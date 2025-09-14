David Calvo, hermano mayor de Humildad: "Tenemos mucha ilusión de ver a la Virgen de la Trinidad en la calle"

La Hermandad de Humildad y Paciencia vive con intensidad estas semanas en los preparativos para la salida extraordinaria de su dolorosa, María Santísima de la Trinidad, para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la erección canónica de la corporación radicada en la Iglesia de la Trinidad. Será el 5 de octubre cuando se podrá ver a esta imagen mariana que fue bendecida en 2023 bajo palio en un paso que ha sido cedido para la ocasión por la Fraternidad de María Santísima de los Dolores de Carmona.

Pregunta.¿Cómo está viviendo la hermandad en estos días previos a la salida extraordinaria de María Santísima de la Trinidad?

Respuesta.Lo estamos viviendo con muchísima ilusión, mucho trabajo y muchas ganas por ver a la Virgen en la calle. Son muchos los hermanos que están colaborando o que se están ofreciendo para trabajar en estos días.

P.El paso en el que procesionará ya está en Jerez...

R.Sí, fuimos un buen número de hermanos a Carmona para recogerlo. Aprovecho para agradecerles tanto a ellos por su ilusión como a la Fraternidad de María Santísima de los Dolores de Carmona por habernos cedido el paso. Y tampoco puedo olvidarme de la Hermandad del Santo Crucifijo que nos han dejado su sede para montar y guardar el paso.

P.¿Cómo surgió la idea de pedir el paso a la Fraternidad de Carmona?

R.Hasta ahora no habíamos tenido ninguna relación. Ya para la Magna Mariana del pasado año intentamos buscar un paso de un estilo distinto a los que vemos por Jerez y, sobre todo, que se adaptara a las dimensiones de la puerta de la Iglesia de la Trinidad porque, aunque no es muy pequeña, la salida es muy dificultosa. Al final contactamos con el anterior prior, Fernando de la Maza. Fui a Carmona y se lo pedí y desde el primer momento dijeron que sí porque querían que el gran patrimonio de Carmona se vea fuera, aunque estaban pendientes de un cambio en la priostía. Pero el actual prior también dijo que sí y ya lo tenemos aquí.

P.¿Cómo va a ser ese 4 de octubre?

R.Va a ser un día muy intenso. Celebraremos una misa preparatoria a las diez de la mañana. Haremos entrega de una patente a los hermanos que cumplen 25 años en reconocimiento a su fidelidad. Y también daremos una medalla conmemorativa en plata de ley personalizada a los hermanos que lo han pedido. Ya en la procesión se van a a estrenar dos marchas dedicadas, una de Pedro Gálvez y otra de Julio María Jaén por parte de la banda de música Maestro Dueñas de El Puerto. Tenemos mucha ilusión por ese día porque queremos que no solo los hermanos acompañen a la Virgen, sino también que cualquier devoto que quiera participar también puedan acompañarla. La Virgen no es nuestra, es del pueblo. Por eso, cualquier devoto que quiera formar parte de la procesión que no sea hermano podrá sacarse también su papeleta de sitio.

P.Sois una hermandad joven, pero con mucha historia...

R.La piedra angular es el Cristo, que fue el titular de la antigua hermandad de Humildad y Paciencia, la antigua hermandad de San Antón, que se extinguió aproximadamente en el siglo XIX. No nos sentimos herederos, pero sí continuadores del espíritu trinitario y de esa hermandad que existió en Jerez y que se considera la más antigua. La primera fecha en la que se nombra la existencia de la Hermandad de San Antón es 1462, que era gremial. De hecho, queda constancia escrita de que la reina Isabel I de Castilla cedió unos terrenos a la hermandad para edificar un hospital, cosa que al final no se pudo hacer seguramente porque no habría los medios económicos disponibles. Estos estaban en calle Corral de San Antón, en San Miguel.

P.¿Esta salida extraordinaria puede ser el preludio de ver a la Virgen un Jueves Santo en la calle?

R.Sería una gran ilusión y un proyecto de futuro. Pero ahora mismo estamos centrados en la terminación del paso del Señor. El próximo año saldrá, si Dios quiere el acabado del dorado y en carey del frontal y la trasera de la canastilla. Ya después de esto, en años sucesivos, continuaremos en acabar los respiraderos.