Lo más destacado de la Madrugada del Viernes Santo de Jerez

Apenas unos minutos después de que los pasos del misterio de la Redención y del palio del Mayor Dolor se recojan en sus templos, se abrirán las puertas de la Capilla de la Yedra, primero, y las de San Miguel, cinco minutos después, para que Jerez viva otra Madrugada, la que en estas latitudes se conoce como la Noche de Jesús.

El recogimiento del Santo Crucifijo

El silencio a la salida de la Hermandad del Santo Crucifijo desde San Miguel, con una plaza totalmente a oscuras, es, sin duda, uno de los momentos más destacados de la Madrugada jerezana. El Santo Crucifijo de la Salud es una imagen que impone al verla procesionar por el centro de la ciudad.

Para este año, la cofradía tiene previsto volver a pasar en su camino de ida a carrera oficial por la plaza Esteve, punto en que la cofradía de las Cinco Llagas estará ya predispuesta para su salida.

El silencio blanco de las Cinco Llagas

La Hermandad de las Cinco Llagas, la conocida como el Silencio Blanco, vuelve a ser la segunda en la jornada tras la permuta realizada por el Nazareno. Su intención no es otra que hacer una estación de penitencia cuando aún es totalmente de noche.

En esta Madrugada, se podrá ver buena parte de la candelería del bello palio de la Esperanza restaurado.

La singularidad del Nazareno

Muchas ganas hay en San Juan de Letrán de procesionar en su noche tras la inevitable suspensión por la lluvia del año pasado. No en vano, en la cofradía ya casi no se recordaba cuando el Nazarenono se había visto obligado a no realizar su estación de penitencia.

La cofradía tendrá nuevos sones en su cruz de guía. Para este año contará con la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de Coria del Río, se estrena en la cruz de guía.

La belleza silenciosa de la Buena Muerte

El silencio se hace hueco al paso de la Hermandad de la Buena Muerte, una de las tres cofradías que procesionan desde Santiago en la Semana Santa jerezana. La paz que evoca el Señor de la Buena Muerte que tallara Castillo Lastrucci no deja indiferente en una cofradía donde no faltan las saetas, especialmente durante el regreso a su templo.

Sin duda, verla a su regreso por Tornería, Povera y Ancha, ya durante las primeras horas del día, son momentos de esta cofradía para no perderse.

La Plazuela con su Yedra

Aunque este año no podrá pasar por la Cruz Vieja debido al derrumbe de un inmueble en la calle Zarza, la calle Sol será un punto destacado de su recorrido, por la que cofradía discurrirá tanto a la ida como a su regreso ya de mañana. Este cambio le permitirá, en cambio, ser saludada por las cofradías de las Angustias y de Humildad y Paciencia cuando pase por la plaza de las Angustias en dirección a la carrera oficial.

La Agrupación de la Sentencia, que el año pasado volvió a ser contratada por la Hermandad de la Yedra, no pudo volver tras el misterio del que adoptó el nombre. Por ello, se han redoblado las ganas por volver acompañar al Señor de la Sentencia y Humildad.

La Misión de Picadueñas

La Madrugada del Viernes Santo la cierra la Hermandad de la Misión Redentora, la última en incorporarse a esta jornada —lo hizo en la Semana Santa de 2022—.

La cofradía podrá regresar por San Mateo dado que se ha habilitado un espacio en la plaza del Mercado, que actualmente se encuentra en obras.

Estos son los horarios e itinerarios de la jornada de la Madrugada del Viernes Santo: