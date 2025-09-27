Día histórico en la Hermandad de la Soledad

La Hermandad de la Soledad tuvo en la jornada de este sábado uno de sus días más destacados dentro del programa de actos previsto para conmemorar el 225 aniversario de la hechura de la dolorosa que se venera en la Iglesia de la Victoria. Por la mañana, se celebró una corona dolorosa que estuvo dedicada a la memoria de Antonio Gallardo Molina. Mientras, por la tarde, la imagen de Nuestra Señora de la Soledad recorrió las calles del barrio de Santiago en un rosario vespertino donde visitó la Real Capilla del Calvario.

En la matinal, la cofradía de la calle Porvera quiso recordar la figura de Antonio Gallardo Molina en el centenario de su nacimiento, una efeméride que, cosas del destino, coincidió con la salida extraordinaria de la Virgen de la Soledad con motivo del 225 aniversario de su hechura. Por este motivo, la junta de gobierno de la hermandad decidió recordar al escritor, fotógrafo y compositor jerezano con un rezo de una corona dolorosa.

No hay que olvidar que Antonio Gallardo tuvo siempre especial predilección por esta imagen, a la que compuso diferentes obras a lo largo de su carrera.

Una representación de la familia, compuesta por hijos y nietos del jerezano, leyeron los siete dolores de la Virgen con textos creados en su día por el propio Galllardo Molina, un acto muy emotivo en el que no faltaron las notas musicales a través de la famosa plegaria que el compositor realizó en su día a Nuestra Señora de la Soledad.

La familia de Antonio Gallardo, junto a la Soledad.

Ya por la tarde, la imagen salió a la calle a las ocho de la tarde para tomar rumbo al corazón de Santiago, el barrio de su feligresía. La imagen de la Dolorosa iba sobre unas andas que habían sido cedidas para la ocasión por parte de la Hermandad de los Dolores de Sanlúcar de Barrameda. Además, llevaba también unos varales y unas jarras que también habían sido prestadas por la corporación del Santo Entierro de Guadiaro.

En sus primeros momentos en la calle, la imagen pasó por encima de una alfombra de sal en forma de cruz que en la noche anterior realizó el grupo joven de la corporación del Viernes Santo, que estuvo ayudado por los jóvenes de otras hermandades jerezanas como la Piedad, Buena Muerte, Transporte, Prendimiento, Cristo de la Expiración, Las Viñas, Consuelo y Piedad de la Barca de la Florida.