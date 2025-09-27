Google Discover
Este es el tráiler de la película de la Magna Mariana de Jerez 2024

El trabajo audiovisual, dirigido por José Manuel Melero, se estrenará en el Teatro Villamarta el próximo 5 de octubre

Cartel de la película de la Magna Mariana

La Unión de Hermandades de Jerez ha dado a conocer un avance de la película 'La llena de gracia', un trabajo audiovisual dirigido por José Manuel Melero y producido por Handa Movies sobre la Magna Mariana de Jerez que se celebró el pasado 19 de octubre de 2024.

La película se estrenará el próximo 5 de octubre, a las doce y media de la mañana. Las entradas pueden adquirirse en la sede de la Unión de Hermandades, en la calle Curtidores, de lunes a viernes en horario de diez de la mañana a una de la tarde y de seis de la tarde a nueve de la noche.

Los precios de las entradas oscilan entre los dos y tres euros.

