La Unión de Hermandades de Jerez ha dado a conocer un avance de la película 'La llena de gracia', un trabajo audiovisual dirigido por José Manuel Melero y producido por Handa Movies sobre la Magna Mariana de Jerez que se celebró el pasado 19 de octubre de 2024.

La película se estrenará el próximo 5 de octubre, a las doce y media de la mañana. Las entradas pueden adquirirse en la sede de la Unión de Hermandades, en la calle Curtidores, de lunes a viernes en horario de diez de la mañana a una de la tarde y de seis de la tarde a nueve de la noche.

Los precios de las entradas oscilan entre los dos y tres euros.