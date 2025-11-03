Las Esclavas del Santísimo Sacramento, del Convento de las Reparadoras, se marchan de Jerez

El obispo de Jerez, José Rico Pavés, con las hermanas del Santísimo Sacramento en una imagen tomada con motivo del 50 aniversario de esta congregación en Jerez.

La Congregación de las Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, que desde hace algo más de 50 años están en la Diócesis de Jerez, han anunciado que se marchan de la ciudad. De este modo, a lo largo de este mes de noviembre se prevé que esta orden de clausura deje el Convento de las Madres Reparadoras, ubicado en la céntrica calle Chancillería, tal y como lo ha anunciado la propia institución como el Obispado de Jerez.

Según explica la congregación, la "falta de vocaciones" y la "necesidad de reagrupar comunidades" han provocado que se haya decidido cerrar la casa de Jerez dado que el actual contrato de cesión de convento en el que se encuentran, que es propiedad de las Madres Reparadoras, vence el próximo 28 de este mes.

Por ello, las Esclavas del Santísimo Sacramento ha querido dar "gracias a Dios por los 51 años que hemos permanecido en la Diócesis y rogamos nos sigan acompañando en la oración ante el Santísimo Sacramento contando con el amor de nuestra Madre Inmaculada".

Por su parte, la Diócesis de Jerez ha mostrado su "profundo dolor y preocupación" por la marcha de esta congregación. En un comunicado, el Obispado señaló que tiene un "profundo dolor porque la ciudad de Jerez pierde una comunidad monástica que garantizaba mantener un templo abierto para la celebración de la santa misa, la liturgia de las Horas y la adoración eucarística, una comunidad que mantiene con su oración y entrega escondida la vida y tareas apostólicas de muchos miembros del Pueblo de Dios".

Convento de las Madres Reparadoras, en la calle Chancillería.

Y, por otro, la Diócesis mostró su "preocupación porque, a día de hoy, ignoramos que uso harán del convento y de su templo las Hermanas de María Reparadora". Por ello, la Iglesia jerezana ha mostrado su "disponibilidad y compromiso para que la iglesia pueda seguir abierta al culto". Asimismo, mostró su agradecimiento a esta congregación dado que "su vida entregada a la adoración eucarística desde la clausura monástica es una invitación gozosa a acudir al encuentro de Jesucristo, nuestra esperanza, de manos de María Inmaculada".

La despedida, el próximo día 9

El próximo domingo, día 9, se celebrará una misa de despedida a esta congregación que el pasado año cumplió 50 años de presencia en la Diócesis jerezana.

Las Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, una congregación fundada en Granada en 1948, llegó a la Diócesis de Jerez el 24 de noviembre de 1974. Su carisma está basado exclusivamente en la oración, la adoracón perpetua al Santísimo y la consagración perfecta a María Inmaculada.

Con su marcha, solo quedarán tres congregaciones de vida contemplativa en Jerez. Así, permanecen las Hermanas Mínimas, que tienen su convento en la plaza de San Marcos, las Agustinas del Convento de Santa María de Gracia, que este año celebra el quinto centenario de su llegada a Jerez, y las Clarisas Franciscanas de la calle Barja.