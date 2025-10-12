El Convento de clausura de Santa María de Gracia 'se abre' para celebrar el V Centenario de su fundación en Jerez

Hace casi 500 años el tiempo se paró en el convento de Santa María de Gracia de Jerez, donde viven en clausura las hermanas Agustinas y se venera a Santa Rita. El 3 de octubre de 2026 se cumplirán exactamente cinco siglos desde su llegada a la ciudad. Para festejarlo una comisión presidida por la priora del convento, Sor Fátima Román Guerrero, y compuesta de forma paritaria por hermanas y la Hermandad del Amor ha confeccionado una extensa programación, curiosa y singular.

Las hermanas Agustinas ya participaron el pasado 3 de octubre en el primer acto de las celebraciones con motivo de la conmemoración del V Centenario, una solemne eucaristía de apertura en la capilla del conocido popularmente como Convento de Santa Rita. Justo después, se presentó el logotipo y el cartel oficial de la efeméride, obra de Juan Manuel Zarazaga, así como las diferentes y variadas propuestas incluidas en la programación. El próximo evento en el que estarán presentes será la apertura de la puerta jubilar de la iglesia del convento que realizará el señor obispo, José Rico Pavés, ya que, ha sido declarado Templo Jubilar desde el 3 de octubre de 2025 hasta el 3 de octubre de 2026, fecha exacta de los 500 años.

La priora, Sor Fátima y el artista y autor del cartel conmemorativo, Juan Manuel Zarazaga. / Cedida

La programación contempla actos, tanto religiosos, como culturales. Entre ellos, un ciclo de conferencias en el que la vida agustina será la principal protagonista: el patrimonio del convento, las reglas agustinas y la vinculación del convento con la ciudad desde su fundación son algunos de los temas a tratar. “Todas las ponencias resultan bastante interesantes. Se hablará de cómo es y cómo se vive dentro de un convento de clausura, de sus normas. Creo que a la gente le puede parecer interesante conocer detalles del día a día del convento”, explica Juan Luis León, secretario de la comisión encargada de organizar los actos por el V Centenario de la Fundación del Convento de Santa María de Gracia.

Desde el 30 de noviembre podrá visitarse una exposición en el convento donde se muestra el patrimonio acumulado por esta comunidad a lo largo de esto 500 años. León también destaca que, además de celebrar los tradicionales cultos en honor a Santa Rita en el mes de mayo, a final de septiembre tendrá lugar un Solemne Triduo en honor a Santa María de Gracia. El broche final a este año conmemorativo lo pondrá una salida procesional, aún pendiente de la aprobación por parte del Obispado.

Toda la programación atrae a la ciudadanía de Jerez y de más allá de sus fronteras, dado que, Santa Rita genera mucha devoción al ser la patrona de lo imposible. León recuerda que todos los lunes del año la casa de las Agustinas abre sus puertas, igual que abre una serie de hermandades como El Amor, Las tres caídas, La Vera Cruz. “Lo hace desde hace siglos por la enorme devoción a las muchísimas personas que quieren rezarle”. Todas las iniciativas sirven para conocer este convento de clausura famoso, entre otras razones, por la elaboración de deliciosos dulces, preparados con dedicación y esmero. “No todo el mundo asimila que dentro de unas paredes haya vida sin televisión en las habitaciones, que los teléfonos móviles apenas se usen… Las cosas de nuestra vida ajetreada no son las mismas en la vida que ellas llevan. La vocación principal de las hermanas es la oración por todos nosotros y por nuestras intenciones", puntualiza León.

Cartel de los cultos.

En este caso, resulta llamativo lo inmutable, pues la vida interna del convento ha variado muy poco en estos 500 años. "Sí es cierto que desde el Concilio Vaticano II las normas que regían a todos los conventos de clausura se flexibilizaron un poquito en todos ellos. Últimamente ha cambiado mucho porque las vocaciones son pocas en España y el 70% de las hermanas proceden de países como Tanzania, con lo cual ha cambiado mucho en cuanto a las hermanas que viven dentro. Sin embargo, las reglas siguen siendo las mismas de San Agustín, reglas del siglo IV aplicadas exactamente igual en el siglo XXI", detalla Juan Luis León secretario de la comisión que organiza los actos por el V aniversario de la fundación del Convento de Santa María de Gracia en Jerez.