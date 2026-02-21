Cultos, viacrucis y pasacalles: la agenda cofrade del sábado 21 de febrero en Jerez

En este primer sábado de Cuaresma son 11 las hermandades que están celebrando sus cultos. Una de ellas, la Redención, celebra su función principal de instituto. Además, la Salvación realizará una viacrucis con el Nazareno de la Salvación por las calles de su parroquia.

Mientras en Cuartillos se presentará la nueva imagen de Simón de Cirene y la Banda de las Cigarreras protagonizará un pasacalles que se prevé que sea multitudinario.

Cultos cuaresmales

Hermandad de la Paz de Fátima : Tercer día de triduo. A las siete y media de la tarde en la Parroquia de Fátima.

: Tercer día de triduo. A las siete y media de la tarde en la Parroquia de Fátima. Hermandad de la Redención : Solemne función principal. A partir de las siete y media de la tardfe en la Basílica de María Auxiliadora.

: Solemne función principal. A partir de las siete y media de la tardfe en la Basílica de María Auxiliadora. Hermandad de la Buena Muerte : Quinto día de quinario. A las ocho menos cuarto de la tarde en la Parroquia de Santiago. Durante la misa se procederá a la recepción canónica de los nuevos hermanos.

: Quinto día de quinario. A las ocho menos cuarto de la tarde en la Parroquia de Santiago. Durante la misa se procederá a la recepción canónica de los nuevos hermanos. Hermandad de la Oración en el Huerto : Quinto día de quinario. A las ocho de la tarde en el Convento de Santo Domingo.

: Quinto día de quinario. A las ocho de la tarde en el Convento de Santo Domingo. Hermandad de Santa Marta : Quinto día de quinario. A las ocho de la tarde en la Capilla de Santa Marta.

: Quinto día de quinario. A las ocho de la tarde en la Capilla de Santa Marta. Hermandad de la Borriquita : Cuarto día de quinario. A las ocho de la tarde en la capilla de la Escuela de San José.

: Cuarto día de quinario. A las ocho de la tarde en la capilla de la Escuela de San José. Hermandad del Transporte : Cuarto día de quinario. A las ocho menos cuarto de la tarde en la Basílica de la merced.

: Cuarto día de quinario. A las ocho menos cuarto de la tarde en la Basílica de la merced. Hermandad del Perdón : Quinto día de quinario. A las ocho y media de la tarde en la Ermita de Guía.

: Quinto día de quinario. A las ocho y media de la tarde en la Ermita de Guía. Hermandad de la Misión Redentora : Tercer día de triduo. A partir de las ocho y media de la tarde en la Parroquia del Corpus Christi.

: Tercer día de triduo. A partir de las ocho y media de la tarde en la Parroquia del Corpus Christi. Hermandad de la Vera-Cruz : Quinto día de quinario. A partir de las ocho de la tarde en la Parroquia de San Juan de los Caballeros.

: Quinto día de quinario. A partir de las ocho de la tarde en la Parroquia de San Juan de los Caballeros. Hermandad de la Coronación : Quinto día de quinario. A partir de las ocho y media en la Capilla de los Desamparados.

: Quinto día de quinario. A partir de las ocho y media en la Capilla de los Desamparados. Agrupación Parroquial de los Desamparados: Cuarto día de quinario. En la Parroquia de San José a partir de las siete y media de la tarde.

Besamanos de Salud y Esperanza

La Hermandad de la Clemencia expone en besamanos a su dolorosa, María Santísima de Salud y Esperanza, en la Parroquia de San Benito. La imagen podrá venerarse en horario de cinco a nueve de la noche.

Viacrucis con el Cristo de la Salvación

La Hermandad de la Salvación celebra en la tarde del sábado su habitual viacrucis con el Señor por las calles de su barrio. Partirá del Perpetuo Socorro a las cinco y media de la tarde y tendrá el siguiente itinerario: Avenida de la Soleá, Avenida los Liños, de la Copla, Avenida de la Manzanilla, Tanguillo, Pisadores, del Bajete y Avenida de la Soleá.

Nueva imagen del Cirineo de la Agrupación de Cuartillos

Esta tarde se presenta la nueva imagen de Simón de Cirene que irá en el paso de la Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Paz, de Cuartillos, una talla que ha sido realizada por Roberto Becerra. En el acto, que comenzará a las ocho de la tarde, se presentará también el cartel editado por esta corporación.

Pascalles de las Cigarreras

La Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Victoria, más conocida como Las Cigarreras, realiza esta tarde un pasacalles por el centro de la ciudad. Partirá a las siete de la tarde y realizará el siguiente recorrido: Bulevar calle Sevilla, Guadalete, Ponce, Porvera, Alameda Cristina, Rotonda Casinos, Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Honda y Alameda Cristina. Este pasacalles forma parte del ciclo Spe Lucis que organiza el Ayuntamiento durante esta Cuaresma.