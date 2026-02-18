Exposición de Fernando Quirós sobre imágenes de la Semana Santa de Jerez en Los Claustros

Los Claustros de Santo Domingo acogen desde este jueves la exposición 'Miradas de fe', del pintor jerezano Fernando Quirós. En ella se realiza un recorrido por las 48 cofradías que componen la nómina de la Unión de Hermandades a través de sus imágenes de Cristo o de María, aunque estas últimas en aquellas que solo tienen una única titular mariana.

Según ha explicado la Unión de Hermandades en un comunicado, todos los cuadros tienen el mismo tamaño de 100 por 100 centímetros y tras la muestra podrán ser adquiridos a un único precio de 500 euros. La recaudación irá destinada al proyecto de humanización de la planta de oncología del Hospital de Jerez, causa con la que Fernando Quirós lleva colaborando desde hace tiempo.

La inauguración de la exposición, que está encuadrada dentro del ciclo de Cuaresma Spe Lucis, se celebrará en la tarde de este jueves a partir de las seis y media de la tarde. Será presentado por el periodista de Canal Sur David Gallardo.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 4 de abril.