Misas, cultos, veneraciones y viacrucis: la agenda cofrade del Miércoles de Ceniza en Jerez

Comienza el inicio de la cuenta atrás más esperada por los cofrades. Ya es Miércoles de Ceniza y no hay templo en la ciudad en el que a lo largo de esta jornada se celebre la preceptiva eucaristía con el rito de la imposición de este símbolo de la conversión al Evangelio. La misa principal se celebrará en la Catedral a partir de las ocho de la tarde siendo oficiada por el obispo, José Rico Pavés.

En esta primera semana, más de una decena de hermandades celebran sus cultos cuaresmales. Algunas los iniciaron ayer y otras lo harán hoy como son el caso de la Borriquita, Redención, Buena Muerte, Sed, Santa Marta, Coronación, Transporte, Oración en el Huerto, Perdón y Vera-Cruz, así como la Agrupación Parroquial de Madre de Dios de los Desamparados. Mientras, mañana jueves lo iniciarán La Paz de Fátima y Misión Redentora.

Esta jornada es, tradicionalmente, también un día de visitas a los templos donde algunas imágenes con mucha devoción se encuentran en veneración. Es el caso del Señor de la Vía-Crucis, de las Cinco Llagas, que estarán en besamanos en San Francisco; del Santo Crucifijo de la Salud, en San Miguel; del Cristo de la Salud, en San Lucas; y del Señor de la Mortaja y María Santísima de la Caridad, en Capuchinos. También lo estarán algunas imágenes a las que le rinden cultos otras cofradías como el Ecce Homo de la Hermandad de Loreto o el Crucificado de las Misericordias, de La Paz de Fátima.

Ya por la noche, en la Iglesia de la Trinidad se celebrará un viacrucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia. Y en San Francisco se hará también la tradicional meditación al Señor de la Vía-Crucis una vez finalice su besamanos, que este años será realizado por el hermano mayor del Consuelo, Marco Antonio Gómez.

Misas de imposición de cenizas y cultos cuaresmales

Catedral : La eucaristía comenzará a las ocho de la tarde y será presidida por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés.

: La eucaristía comenzará a las ocho de la tarde y será presidida por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés. Parroquia del Perpetuo Socorro : Eucaristía a las diez de la mañana y ocho de la tarde.

: Eucaristía a las diez de la mañana y ocho de la tarde. Parroquia de San Benito : Misa a las seis y ocho de la tarde.

: Misa a las seis y ocho de la tarde. Parroquia de las Viñas : Misa a las ocho de la tarde.

: Misa a las ocho de la tarde. Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia : Misas a las diez y media de la mañana, doce de la mañana, cinco y ocho de la tarde.

: Misas a las diez y media de la mañana, doce de la mañana, cinco y ocho de la tarde. Parroquia de Fátima : Eucaristía a las siete y media de la tarde.

: Eucaristía a las siete y media de la tarde. Parroquia de los Descalzos : A las ocho de la tarde.

: A las ocho de la tarde. Parroquia de San Juan de Dios : Eucaristía a las ocho de la tarde.

: Eucaristía a las ocho de la tarde. Parroquia de San Juan de los Caballeros : Comienza a las ocho de la tarde. Es, además, el primer día del quinario de la Hermandad de la Vera-Cruz.

: Comienza a las ocho de la tarde. Es, además, el primer día del quinario de la Hermandad de la Vera-Cruz. Parroquia de San Lucas (Santuario) : A las nueve de la noche.

: A las nueve de la noche. Parroquia de San Marcos : Eucaristía a la una de la tarde.

: Eucaristía a la una de la tarde. Parroquia de San Miguel : Misas a las diez de la mañana y siete de la tarde.

: Misas a las diez de la mañana y siete de la tarde. Parroquia de San Pedro : Eucaristía a las 19 horas.

: Eucaristía a las 19 horas. Parroquia de San Dionisio : Misa a las siete y media de la tarde.

: Misa a las siete y media de la tarde. Parroquia de Santa Ana : Misas a las once de la mañana y siete de la tarde

: Misas a las once de la mañana y siete de la tarde Parroquia de Santiago : Eucaristía a las ocho de la tarde. La Hermandad de la Buena Muerte celebra además su quinario.

: Eucaristía a las ocho de la tarde. La Hermandad de la Buena Muerte celebra además su quinario. Parroquia de la Inmaculada : A las siete de la tarde.

: A las siete de la tarde. Parroquia de Madre de Dios : Eucaristía a las siete y media de la tarde.

: Eucaristía a las siete y media de la tarde. Parroquia de San José : A las siete y media de la tarde. También es el primer día del quinario a Madre de Dios de los Desamparados de la Agrupación Parroquial.

: A las siete y media de la tarde. También es el primer día del quinario a Madre de Dios de los Desamparados de la Agrupación Parroquial. Parroquia de San Rafael y San Gabriel : Misa a las siete de la tarde.

: Misa a las siete de la tarde. Parroquia de la Asunción:

Parroquia del Corpus Christi : Eucaristía a las seis de la tarde.

: Eucaristía a las seis de la tarde. Parroquia del Cristo de la Sed : Eucaristía a las ocho de la tarde. La Hermandad de la Sed celebra su triduo de Cuaresma.

: Eucaristía a las ocho de la tarde. La Hermandad de la Sed celebra su triduo de Cuaresma. Parroquia de las Nieves : Misas a las diez de la mañana y siete y media de la tarde.

: Misas a las diez de la mañana y siete y media de la tarde. Convento de Santo Domingo : Eucaristía a las ocho de la tarde. La Hermandad de la Oración en el Huerto celebra su quinario.

: Eucaristía a las ocho de la tarde. La Hermandad de la Oración en el Huerto celebra su quinario. Convento de Capuchinos : Eucaristía a las siete de la tarde.

: Eucaristía a las siete de la tarde. Basílica del Carmen : Habrá eucaristía de imposición de ceniza a las nueve y diez de la mañana y a las ocho de la tarde.

: Habrá eucaristía de imposición de ceniza a las nueve y diez de la mañana y a las ocho de la tarde. Basílica de la Merced : Eucaristía a las ocho y media de la mañana y siete de la tarde. La Hermandad del Transporte está celebrando su quinario con una eucaristía que comienza a las ocho y cuarto de la tarde.

: Eucaristía a las ocho y media de la mañana y siete de la tarde. La Hermandad del Transporte está celebrando su quinario con una eucaristía que comienza a las ocho y cuarto de la tarde. Santuario de María Auxiliadora : Eucaristía a las siete y media de la tarde. Comienza el triduo penitencial de la Hermandad de la Redención.

: Eucaristía a las siete y media de la tarde. Comienza el triduo penitencial de la Hermandad de la Redención. Capilla de San Juan de Letrán : Habrá misas a las doce y media de la mañana y ocho de la tarde.

: Habrá misas a las doce y media de la mañana y ocho de la tarde. Capilla de la Yedra : A las ocho de la tarde, misa de imposición de cenizas dentro de los cultos al Cristo de la Yedra.

: A las ocho de la tarde, misa de imposición de cenizas dentro de los cultos al Cristo de la Yedra. Capilla de las Angustias : Organizada por la Hermandad de las Angustias. Será a partir de las siete de la tarde.

: Organizada por la Hermandad de las Angustias. Será a partir de las siete de la tarde. Capilla de la Escuela de San José : Eucaristía con imposición de cenizas a partir de las ocho de la tarde. La Hermandad de la Borriquita comienza su triduo.

: Eucaristía con imposición de cenizas a partir de las ocho de la tarde. La Hermandad de la Borriquita comienza su triduo. Capilla de Santa Marta : Eucaristía a las ocho de la tarde. La Hermandad de Santa Marta está celebrando su quinario.

: Eucaristía a las ocho de la tarde. La Hermandad de Santa Marta está celebrando su quinario. Capilla de los Desamparados : Eucaristía a las ocho y media de la tarde. Es el primer día del quinario de la Hermandad de la Coronación.

: Eucaristía a las ocho y media de la tarde. Es el primer día del quinario de la Hermandad de la Coronación. Ermita de Guía : Misa a las ocho de la tarde. La Hermandad del Perdón comienza su quinario.

: Misa a las ocho de la tarde. La Hermandad del Perdón comienza su quinario. Iglesia de la Victoria : Eucaristía a las ocho y media de la tarde.

: Eucaristía a las ocho y media de la tarde. Iglesia de San Francisco: Misa a las once de la mañana.

Veneraciones, besamanos y besapiés

Hermandad de las Tres Caídas: Besapiés del Santísimo Cristo de la Salud. La Parroquia de San Lucas estará abierta en horario de diez de la mañana a una de la tarde y de cinco de la tarde a nueve de la noche.

Hermandad del Santo Crucifijo: Besapiés del Santo Crucifijo de la Salud. San Miguel estará abierto en horario de diez de la mañana a ocho y media de la tarde.

Hermandad de las Cinco Llagas: Nuestro Señor de la Vía-Crucis estará en besamanos en horario de nueve de la mañana a ocho y media de la tarde en la Iglesia de San Francisco. A su término se realizará una meditación que correrá a cargo de Marco Antonio Gómez-Moreno.

Hermandad de la Mortaja: Besapiés a la imagen de Nuestro Señor Jesucristo en su Sagrada Mortaja y besamanos manos a María Santísima de la Caridad en horario de diez de la mañana a las siete de la tarde en el Convento de Capuchinos.

Hermandad de La Paz de Fátima: Besapiés al Señor de las Misericordias. La Parroquia de Fáitimaestará abierta en horario de diez de la mañana a dos de la tarde y de cinco a ocho de la tarde.

Hermandad de Loreto: Veneración de la imagen del Ecce Homo en la Parroquia de San Pedro

Hermandad de la Soledad: Veneración al Señor de los Trabajos en la Iglesia de la Victoria, en horario de diez de la mañana a dos de la tarde y de cinco a siete y media de la tarde.

Viacrucis

El Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia presidirá un viacrucis por el interior de la Iglesia de la Trinidad a partir de las nueve de la noche.