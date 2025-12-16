La exposición 'Porta Coeli' se amplía hasta el domingo 21 de diciembre

El Convento Santa María de Gracia informa que, debido a la notable afluencia de público, la exposición 'Porta Coeli', que estaba previsto cerrar el pasado domingo, se amplía hasta el domingo 21 de diciembre. "Queremos así brindar la oportunidad a todas las personas que aún no han podido asistir", explican desde la organización, añadiendo que "agradecemos profundamente el apoyo y la participación de quienes ya nos han visitado e invitamos cordialmente a todos los interesados a visitarnos dentro del horario establecido".

El horario es el siguiente:

De lunes a viernes: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Sábados, domingos y festivos: de 9:00 a 14:00 horas.

La muestra expositiva 'Porta Coeli' en el Convento de Santa María de Gracia conmemora los 500 años de la llegada de la Orden Agustina a Jerez, ofreciendo a todos los visitantes un recorrido único por el patrimonio y la espiritualidad del Convento. La exposición está comisariada por José Antonio Román Holgado y María Cristina López García, con la colaboración de José Manuel Moreno Arana con la catalogación de las imágenes.