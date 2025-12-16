La exposición 'Porta Coeli' se amplía hasta el domingo 21 de diciembre
La muestra expositiva en el Convento de Santa María de Gracia conmemora los 500 años de la llegada de la Orden Agustina a Jerez
El Convento de clausura de Santa María de Gracia 'se abre' para celebrar el V Centenario de su fundación en Jerez
El Convento Santa María de Gracia informa que, debido a la notable afluencia de público, la exposición 'Porta Coeli', que estaba previsto cerrar el pasado domingo, se amplía hasta el domingo 21 de diciembre. "Queremos así brindar la oportunidad a todas las personas que aún no han podido asistir", explican desde la organización, añadiendo que "agradecemos profundamente el apoyo y la participación de quienes ya nos han visitado e invitamos cordialmente a todos los interesados a visitarnos dentro del horario establecido".
El horario es el siguiente:
- De lunes a viernes: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
- Sábados, domingos y festivos: de 9:00 a 14:00 horas.
La muestra expositiva 'Porta Coeli' en el Convento de Santa María de Gracia conmemora los 500 años de la llegada de la Orden Agustina a Jerez, ofreciendo a todos los visitantes un recorrido único por el patrimonio y la espiritualidad del Convento. La exposición está comisariada por José Antonio Román Holgado y María Cristina López García, con la colaboración de José Manuel Moreno Arana con la catalogación de las imágenes.
