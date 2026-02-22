Imágenes de los besapiés y besamanos del primer Domingo de Cuaresma en Jerez

En torno a una decena de imágenes, la mayoría dolorosas, estuvieron expuestas en Jerez en ceremonia de besamanos y de besapiés durante un primer Domingo de Cuaresma donde el buen tiempo animó a que muchos jerezanos y visitantes se acercaran a los templos para ver estas veneraciones.
San Miguel, con María Santísima de la Encarnación; Madre de Dios con Amor y Sacrificio; San Benito, con Salud y Esperanza; o San Juan de Letrán con la Señora del Traspaso fueron puntos ‘obligados de paso junto a Santo Domingo, donde concluyeron los cultos en honor del Señor Orante; San Lucas, con el Cristo de la Salud; o Madre de Dios de la Iglesia, con el Soberano Poder.
A estos actos piadosos se sumó que casi una quincena de corporaciones, entre hermandades y agrupaciones parroquiales, concluyeron sus cultos con las funciones principales de instituto en las que sus hermanos volvieron a jurar sus reglas y, en algunos casos, se recibieron a los nuevos miembros.
