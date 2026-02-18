Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos: las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez

Como es tradicional, en este Miércoles de Ceniza que da inicio a la Cuaresma se celebraron las primeras veneraciones (besapiés y besamanos) de algunas imagenes pasionales de la ciudad. Mucho público acudió durante toda la jornada a los templos que permanecieron abiertos de manera prácticamente ininterrumpida para que los devotos besaran a estas imágenes.
Fue el caso de la Iglesia de San Francisco donde fueron muchos los que se acercaron a orar ante el Señor de la Vía-Crucis en su tradicional besamanos del Miércoles de Ceniza.
También estuvo muy concurrido San Miguel donde el Santo Crucifijo de la Salud estuvo expuesto en besapiés durante todo el día. Mientras, María Santísima de la Encarnación presidía el presbiterio de este templo.
Mientras, en San Lucas, muchos devotos fueron a rezarle al Santísimo Cristo de la Salud, el crucificado que también procesiona en la jornada del Miércoles Santo.
Y en Capuchinos, tanto el Señor de la Sagrada Mortaja como María Santísima de la Caridad también estuvieron en veneración para todos los fieles en este día que se inicia la Cuaresma.
1/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
2/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
3/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
4/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
5/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
6/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
7/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
8/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
9/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
10/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
11/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
12/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
13/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
14/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
15/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
16/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
17/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
18/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
19/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
20/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
21/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
22/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
23/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
24/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
25/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Miguel Ángel González
26/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
27/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
28/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
29/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
30/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
31/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
32/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda
33/33Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos/Manuel Aranda