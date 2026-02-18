Una mujer toca los pies del Crucificado de la Salud.
Una mujer toca los pies del Crucificado de la Salud. / Miguel Ángel González

Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos: las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez

Los devotos pudieron acercarse al Santo Crucifijo, el Crucificado de la Salud, al Señor de la Vía-Crucis y al Señor de la Sagrada Mortaja

Conciertos, exposiciones y conferencias conforman un año más el ciclo de Cuaresma Spe Lucis

Como es tradicional, en este Miércoles de Ceniza que da inicio a la Cuaresma se celebraron las primeras veneraciones (besapiés y besamanos) de algunas imagenes pasionales de la ciudad. Mucho público acudió durante toda la jornada a los templos que permanecieron abiertos de manera prácticamente ininterrumpida para que los devotos besaran a estas imágenes.

Fue el caso de la Iglesia de San Francisco donde fueron muchos los que se acercaron a orar ante el Señor de la Vía-Crucis en su tradicional besamanos del Miércoles de Ceniza.

También estuvo muy concurrido San Miguel donde el Santo Crucifijo de la Salud estuvo expuesto en besapiés durante todo el día. Mientras, María Santísima de la Encarnación presidía el presbiterio de este templo.

Mientras, en San Lucas, muchos devotos fueron a rezarle al Santísimo Cristo de la Salud, el crucificado que también procesiona en la jornada del Miércoles Santo.

Y en Capuchinos, tanto el Señor de la Sagrada Mortaja como María Santísima de la Caridad también estuvieron en veneración para todos los fieles en este día que se inicia la Cuaresma.

Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
1/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
2/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
3/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
4/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
5/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
6/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
7/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
8/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
9/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
10/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
11/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
12/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
13/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
14/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
15/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
16/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
17/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
18/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
19/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
20/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
21/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
22/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
23/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
24/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
25/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Miguel Ángel González
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
26/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
27/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
28/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
29/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
30/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
31/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
32/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda
Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos
33/33 Las imágenes del Miércoles de Ceniza en Jerez: Veneraciones en San Miguel, San Lucas, San Francisco y Capuchinos / Manuel Aranda

También te puede interesar

Lo último

stats