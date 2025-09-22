Germán Monreal, pasión por las marchas procesionales

Aunque apenas tiene 16 años, el jerezano Germán Monreal Becerra ha compuesto ya tres marchas procesionales. No suele ser habitual que un joven de su edad sienta tal fervor por la música, y en especial por la Semana Santa, dos pasiones que ha sabido conjugar para componer estas tres creaciones, realizadas durante este mismo año 2025.

Comenzó con su formación musical con apenas 4 años, un conocimiento que ha ido adaptando a las marchas procesionales, generando su propio universo musical. De momento, ya ha compuesto una a la Buena Muerte, otra a la Hermandad de la Exaltación y hace apenas unas semanas entregó la tercera, 'Rosario de Gracia', a la Archicofradía de Madre de Dios del Rosario. De hecho, esta última será estrenada en su próxima salida procesional, prevista para el 18 de octubre.

El joven, entregando al Hermano Mayor del Rosario la marcha creada.

La primera 'Passus et sepultus est' es una pieza para trío de capilla, dedicada al Cristo de la Buena Muerte, mientras que la segunda, 'Eterna Concepción', es una creación para banda de música, de corte alegre. Ambas están por estrenar.

Como todo músico, Germán tiene sus preferencias en este ámbito, que en este caso, recaen en el maestro Abel Moreno, su principal referente, si bien, como él mismo reconoce, trata de imprimir a sus composiciones "un estilo más bien moderno, aunque siguiendo las enseñanzas de los grandes maestros y respetando la estructura clásica procesional".

Monreal, hermano de La Entrega y la Amargura, es sin duda, "un joven de fe", que asegura que la creación de una marcha procesional "es una de las formas más bonitas de demostrar amor hacia Cristo y María". Aún tiene mucho camino por delante pero su mente inquieta le hacen tener "muchos proyectos para el futuro" que le sirvan para disfrutar de sus dos grandes pasiones, la música y el mundo cofrade.