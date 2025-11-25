La Guardia Romana del Transporte destinará 10.000 euros para sus becas sociales

La Hermandad del Transporte ha recordado a todos los hermanos, devotos y personas interesadas que el próximo 30 de noviembre finaliza el plazo para solicitar las becas y ayudas que ofrece la Guardia Romana de Nuestro Padre Jesús del Consuelo para el curso 2025-2026.

Estas becas representan una oportunidad real para quienes necesitan un impulso en su reinserción laboral o social, especialmente para personas que hayan estado privadas de libertad, para quienes viven alguna discapacidad o para quienes atraviesan situaciones que dificultan su integración.

Hay que recordar que la Guardia Romana destinará hasta 10.000 euros con el deseo de seguir tendiendo la mano a quienes buscan formarse, crecer y abrirse camino.

La labor social de la Guardia, profundamente unida al espíritu de misericordia de la Orden de la Merced, sigue más viva que nunca. Su compromiso con los más vulnerables es una parte esencial de la Hermandad, y estas ayudas son una muestra concreta del cariño, la fe y la responsabilidad que compartimos como comunidad.

Quienes deseen solicitar estas becas aún están a tiempo. Solo es necesario enviar un escrito al correo electrónico guardiaromanadeltransporte@outlook.com, explicando la situación personal, el curso o formación que se desea realizar y aportando la documentación correspondiente.