La Hermandad de la Cena recuerda el traje de luces que Rafael de Paula le regaló a su Señor

Imagen publicada por la Cena del momento de la entrega del traje de luces al Señor de la Cena.

La Hermandad de la Cena ha querido transmitir su más sentido pésame a la familia del diestro Rafael de Paula, al que ha definido como como "maestro de maestros de la torería".

Para ello, la corporación del Lunes Santo ha querido recordar que el maestro jerezano, fallecido en la tarde del domingo, tuviera un destacado detalle con el Señor de la Sagrada Cena.

De este modo, ha publicado en redes sociales un traje de luces que Rafael de Paula le regaló a Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena a principios de los años ochenta del siglo pasado.

La publicación realizada por la cofradía radicada en San Marcos concluye señalando: "Siempre en nuestro recuerdo".